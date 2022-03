Frente Cívico Familiar: Ejercicio manipulado

Mucho se ha hablado sobre la conveniencia de salir a votar o no en el ejercicio próximo de revocación de mandato.

En el Frente Cívico Familiar siempre hemos impulsado la participación ciudadana en la búsqueda del bien común y lo seguiremos haciendo. Hemos organizado consultas ciudadanas diversas, aun antes de que estas figuras estuvieran en la Ley; participamos en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana estatal que introdujo diversos mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

Con esto señalamos que, de entrada, no estamos en contra de de estos mecanismos, sino de su manipulación con fines antidemocráticos.

Lo que hoy estamos presenciando es una utilización tendenciosa de la revocación de mandato y por ello hemos decidido presentar a la opinión pública nuestra postura como organización, aunque, desde luego, el votar o no es una decisión personal, que debe hacerse tras analizar cuidadosamente sus implicaciones.

Nuestra postura es en contra de ir a votar el 10 de abril en la revocación de mandato, por las siguientes razones:

1) Este instrumento se crea para que la ciudadanía pueda tener una opción para exigir la salida de un mandatario que no esté cumpliendo con su mandato de Ley, así lo establece nuestra Constitución; en este caso es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo solicita, utilizándolo como un ejercicio de ratificación de mandato con claras intenciones propagandísticas y con un afán de mantenerse en campaña permanente.

2) El procedimiento para recabar las firmas para poder realizar la consulta, realizado por dos organizaciones afines al partido MORENA, ha estado plagado de irregularidades y de ilegalidades, como ha documentado el INE. De una revisión realizada a partir de una muestra aleatoria y representativa, el 25% de las personas visitadas no habían otorgado la firma (en las firmas había personas fallecidas, presos que no podían firmar, firmas que no correspondían con la credencial, etc.). Esperamos que los responsables sean sancionados.

3) Si esta fue la forma de proceder de quienes impulsan este ejercicio, ¿qué podemos esperar el día de la consulta?...¿veremos a los Servidores de la Nación, a quienes se paga con nuestros impuestos y sin nuestro permiso, acarreando a las urnas a los beneficiarios de los programas sociales?...¿se usarán recursos públicos para esta movilización?...¿seguiremos viendo a funcionarios públicos haciendo propaganda aunque esté prohibido?

Enviar un mensaje

4) No debemos validar este aparente ejercicio democrático, saliendo a votar. Abstenernos en este caso es la mejor forma de enviar un mensaje claro al Presidente, de que la ciudadanía no está dispuesta a un juego sucio que lo único que persigue es ensalzar la figura de una persona y seguir polarizando al país.

Apoyamos los esfuerzos del INE por mantener una institución autónoma e independiente que permita la organización de elecciones periódicas, libres y apegadas a la ley. Miles de ciudadanos y ciudadanas luchamos para que el gobierno dejara de controlar los organismos electorales y no permitiremos una regresión en este sentido.

Los Consejeros Electorales cuentan con toda nuestra solidaridad y respaldo. Que no se piense que salir a votar es apoyar al INE, eso es falso. El INE cumplirá su mandato de ley organizando la consulta, con los limitados recursos que le aprobaron para ello. El que salgamos a votar o no, en nada afecta a esta institución, aunque podemos anticipar que se seguirán usando pretextos para minar su credibilidad.

En tres años tendremos una cita en las urnas… es allí donde podremos expresar mediante nuestro voto el tipo de país que queremos. Cada cosa que hacen quienes nos gobiernan, y también lo que dejan de hacer, nos ayudará a tomar una mejor decisión. Ver sus acciones, más que sus discursos, es lo que nos orientará al momento de votar. A esa cita con la historia, no faltaremos.— Mérida, Yucatán.