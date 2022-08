Plaza Grande: Falta facturar la cuenta de la promoción turística de Yucatán

Oferta ''silenciosa''

A pocos días de la subasta de bienes del gobierno del Estado anunciada anteayer domingo, no se sabe cuáles son los 18 inmuebles improductivos que serán ofertados pasado mañana jueves y el viernes en la subasta que se realizará con el apoyo de la plataforma del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

En el gobierno del Estado solo se dijo que “la relación de bienes está en la convocatoria pública que anunciará el Indep”.

Sin embargo, en la página proporcionada para consultar los requisitos para participar solo aparece un anuncio con las fechas de la subasta en Yucatán y en el listado de bienes en subasta solo aparecen dos vehículos de la Sedesol en el Estado, una camioneta Ranger 2008 y un automóvil Chevy 2004, con precios de 78,000 y 25,500 pesos, respectivamente.

¿Quién paga la promoción de Yucatán?

La llegada a Yucatán de estrellas de televisión, cine, revistas internacionales y plataformas digitales ya no asombra a los habitantes del Estado, porque no son pocas las que han pasado vacaciones o vienen a filmaciones o de descanso en algún sitio agradable.

Y no es casualidad sino, al parecer, producto de las relaciones públicas de la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, con personajes de la farándula.

Lo anterior fue evidente en la gira que realizó a Estados Unidos para la presentación del programa gastronómico “365 Sabores de Yucatán”, en la cual la acompañó la conductora, productora y periodista Viviana Martínez, cuyas fotos de esa gira compartió en su red social la titular de la Sefotur. ¿Cuánto le costará al erario esa promoción?

Confirma racismo y discriminación



La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que los capitalinos son racistas, clasistas y discriminadores con personas de piel morena, rasgos indígenas y la condición de mujer rural.

En reciente entrevista con periodistas del interior del país, entre ellos Diario de Yucatán, la doctora en Energía dijo que ella y su administración están totalmente en contra de actos de discriminación como el que ocurrió recientemente en un restaurante en la capital del país.

Dijo que su gobierno realizó una encuesta de por qué hay discriminación en Ciudad de México y los resultados arrojaron lo siguiente: el primer tema motivo de discriminación de los capitalinos es por el color de la piel de la persona; en segundo lugar, por las características indígenas, y tercero, contra las mujeres, de las cuales las más discriminadas son las de tez morena y rasgos indígenas.

Ante este problema social, dijo, su gobierno decidió sancionar a todo establecimiento que practique racismo, clasismo y discriminación. Según ella la aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, es un problema escondido de años y, tal como hace todo funcionario de la 4T, culpó “a los partidos muy conservadores”.

¿Su pasado le hace sombra?

Quién sabe por qué el abogado Ernesto Mena Acevedo, un ferviente militante de Morena, no ha ganado ninguna posición partidista en el club guinda de López Obrador. Fue precandidato de Morena a la candidatura del Distrito III federal, luego al mismo distrito pero del ámbito local y el domingo 31 de julio pasado compitió para consejero estatal, pero tampoco fue electo.

Se dice que la tercera es la vencida para lograr el objetivo, pero en su caso simplemente no lo logró. Hasta fotografías ya se tomó y publicó con el presidente López Obrador, pero no ha escalado posiciones partidistas ni políticas.

¿Será que lo tienen muy bien identificado como ex militante y ex directivo del PRD yucateco y por ello no le dan chance?