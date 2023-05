Marisol Cen Caamal: La deuda en EE.UU.

Desde hace unas semanas hemos tenido como una de las noticias más relevantes los avances en la negociación del techo de la deuda de los EE.UU.

El techo de la deuda, también conocido como límite de la deuda, es fijado por el Congreso de los EE.UU., sobre la cantidad que el gobierno federal puede acumular mediante la emisión de bonos, letras y notas del Tesoro.

Podríamos decir que el techo de la deuda es la cantidad máxima de dinero que el gobierno puede pedir prestado para cumplir con sus obligaciones financieras.

Desde que se introdujo en 1917 hasta ahora, el techo de la deuda se ha incrementado y suspendido varias veces, hasta llegar al último cambio, que ocurrió en diciembre de 2021, cuando se elevó a 31.4 billones de dólares.

Entonces se preguntará usted, si ya ha pasado en varias ocasiones, ¿por qué esta vez es tan relevante? En esta ocasión aumentar el techo de la deuda se ha vuelto un tema político, en el que los republicanos tratan de debilitar al presidente Joe Biden con miras a las próximas elecciones.

La solicitud para aumentar el límite de la deuda se debe a que se prevé que el Departamento del Tesoro estadounidense se quede sin recursos para cumplir sus obligaciones a finales de este mes, por lo que correría el riesgo de caer en incumplimiento de pagos, lo cual sería un desastre para la economía estadounidense y mundial.

Si no se amplía el techo de la deuda, además del incumplimiento de pagos, se desencadenarían otra serie de consecuencias en la economía estadounidense. Ante la incertidumbre se generaría una gran volatilidad en los mercados financieros, las tasas de interés aumentarían, se tendrían que hacer recortes en gastos gubernamentales y la tan temida recesión sería una realidad.

A los mexicanos también nos deberían interesar las noticias sobre la evolución de la negociación del techo de la deuda de nuestro país vecino. Debido a la estrecha relación económica México-EE.UU., nuestra economía también podría verse afectada de la siguiente forma:

• La falta de aprobación del techo de la deuda generaría una gran incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros mundiales. Nuestras Bolsas de Valores, el tipo de cambio y la inversión extranjera se verían afectados.

• Estados Unidos es nuestro principal socio comercial; cualquier afectación a su economía tendría un impacto significativo en las exportaciones mexicanas, las cuales disminuirían, afectando el crecimiento económico, la creación de empleo y la inversión en nuestro país.

• En momentos de crisis los inversionistas buscan refugio en divisas y activos considerados más seguros. Esto podría generar una depreciación del peso mexicano, aumentaría el costo de las importaciones, lo cual generaría un incremento en la inflación y terminaría afectando el poder adquisitivo de nuestra moneda.

• En general, al estar tan estrechamente vinculados con EE.UU., la confianza y percepción de riesgo podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica de nuestro país, lo cual generaría un impacto negativo en México en términos de inversión, financiamiento y acceso a los mercados internacionales.

El plazo para llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda en nuestro país vecino se ha ampliado al 5 de junio. La lógica nos dice que al final tiene que haber un acuerdo y se ampliará el techo de la deuda. Estados Unidos no puede caer en la suspensión de pagos de sus deudas. Lo que me parece lamentable, es que estos temas económicos tan relevantes que terminarían afectando no solo a la economía de un país, sino a la economía global, terminan siendo moneda de cambio para lograr temas políticos.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Consultora Financiera y Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.