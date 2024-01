“Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido engañados”.— Mark Twain.

Días de deseos, de propósitos. La idea de un despertar ronda. Pero no se trata del acto natural de salir del sueño, muchos esperan una sacudida nacional que no sería suave. El despertar natural, es una ilusión. Pero la sacudida para evitar que México caiga en el abismo, es una posibilidad real. Depende de la voluntad de muchos.

Un querido amigo, notario de profesión, nos lo pregunta y se lo pregunta a sí mismo con desesperación, cómo no se dan cuenta —se refiere a un abstracto llamado ciudadanos— de que sus libertades están en riesgo. Cómo le siguen creyendo, si sus mentiras se cuentan por miles. ¡Y ahora los desaparecidos que ya no existen! Y así continúa, y la gran farmacia, pero si allí están las fotos, anaqueles vacíos, sin medicinas, o lo de la nueva línea aérea que se inventaron de la noche a la mañana. Mi amigo la está pasando mal, su amor por México reclama sentido común de los ciudadanos. No es un hombre de partido o de pasiones políticas. Simplemente no puede entender el engaño a todo un país y que ese engaño pudiera tener un refrendo en el 2024.

Debemos distinguir. Los que reciben pensiones o diferentes apoyos, según las cuentas de M. A. Casar, en 60% de los hogares —20.8 millones— hay por lo menos una persona con el beneficio de algún programa social, no son el prototipo del engañado. Tampoco son ejemplo de ética ciudadana, hay algo de compra de conciencia. Si sumamos que el 36.3% de los trabajadores reciben un salario mínimo-alrededor de 6.4 millones (STPS), y que éste ha aumentado en términos reales 190% en la frontera y 93% en el resto del país (IMCO), entonces hay beneficios concretos para un grupo importante de mexicanos. Tendrían motivos racionales para desear la continuidad. Pero la aritmética simple no cuadra, de los 21 millones de trabajadores registrados en el IMSS menos de 50 mil reportaron ingresar sólo un salario mínimo. Alrededor de 12 millones están entre uno y dos salarios.

Hay un enorme espectro de potenciales votantes —100 millones— que no han tenido beneficio alguno, por el contrario, muchos se han visto perjudicados por las erráticas políticas públicas. Un ejemplo, la destrucción sistemática del aparato de salud ha provocado que millones de familias se vean hoy obligadas a gastar una porción mayor de sus ingresos en servicios médicos privados y en… medicinas. El Covid dejó 700 mil tumbas. Decenas de millones de miembros de las clases medias han visto frenadas sus aspiraciones por la falta de crecimiento, por la inflación, por el debilitamiento de los presupuestos y apoyos en educación. Casi 70% de las mujeres se sienten inseguras y con razón. Todos ellos son candidatos al despertar nacional.

El guión de la 4T —todo en el pasado fue oscuridad— hoy se derrumba, no opera para una reelección de facto. De dónde surgió el México contemporáneo, el país electrificado, comunicado, con una amplia infraestructura educativa, la potencia número quince, el campeón exportador, premiado por sus campañas de vacunación, —¿volverá la Polio?— por la calidad de sus Institutos Nacionales de salud, el país que redujo la mortalidad infantil y materna, elevó la esperanza de vida y el nivel educativo. El México de las instituciones democráticas, hoy amenazadas. La realidad ridiculiza al guión. No hay países de generación espontánea. Los perjudicados por la destrucción son muchos más que los beneficiados.

México llega al 2024 intimidado, esa ha sido la estrategia, intimidar a periodistas, medios, empresarios, universidades, a todos. Esa intimidación sólo podrá ser compensada con una marejada ciudadana de indignación.

Lo que dicen es falso. Ni el insostenible AIFA, ni los pedazos del tren destructor, ni la refinería, han mejorado a México. El combustóleo nos enferma. Pemex es campeón mundial en pérdidas, falsedades sin fin.

La sacudida es un acto de voluntad individual y colectiva. Actuemos.— Ciudad de México.

Investigador y analista político