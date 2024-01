Hace unos días uno de los lectores de esta columna me preguntó sobre unas inversiones en Pemex que había visto en redes sociales. No era la primera persona que me preguntaba, así que decidí escribir un artículo sobre el tema.

En redes sociales, circula un video invitando a invertir en acciones de Pemex. El video incluye un fragmento donde aparece el presidente López Obrador, diciendo que es momento de que pasemos a ser los dueños de la refinería, seguido de información donde se comentan las ventajas de esta inversión.

En la parte inferior del video, hay un botón que lleva a una página que tiene el logo de Pemex y en la parte superior dice: “Toma lo que es tuyo por derecho, Pemex pagará dividendos semanalmente”.

En el cuerpo de la página, se mencionan las ventajas de esta inversión, entre las que destaca que al invertir $4,500 en acciones de Pemex, se obtendrá un ingreso mensual estable de más de $35,000.

Además del gran beneficio de exentar impuestos sobre los dividendos. Según menciona, no se pagan impuestos al gobierno, porque las inversiones están respaldadas por el Estado, además de ser una inversión oficial.

En otro video, una plataforma llamada Oil profit muestra al destacado empresario Carlos Slim, hablando de aprovechar nuevas oportunidades accediendo al comercio electrónico de petróleo. El empresario menciona que invirtió $4,000, y en solo una semana ganó $77,710, por lo que exhorta a los mexicanos a aprovechar esta oportunidad de inversión.

También el año pasado estuvo circulando un video invitando a invertir en la CFE; ahí se menciona que la CFE suministra el 99% de la electricidad en México, pero que también podía ofrecer un segundo ingreso invirtiendo 250 dólares y recibiendo ganancias en la cuenta bancaria.

Seguramente hay muchos más videos de ese tipo, y seguirán apareciendo otros en el futuro. Lo que usted tiene que saber, querido lector, es que todos esos videos son fraudulentos. No se puede comprar acciones de Pemex, ni de CFE.

Anteriormente Pemex y CFE eran empresas paraestatales y desde el 2014 se convirtieron en empresas productivas del Estado. El cambio que se realizó no implica que puedan vender sus acciones como las empresas públicas que cotizan en las Bolsas de Valores.

Seguramente con el avance de la inteligencia artificial, cada vez veremos videos mejor elaborados, en los que será muy complicado distinguir entre lo real y lo falso.

Como inversionistas solo nos queda desconfiar. Como regla de oro les recuerdo que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque quizás no lo sea.

Si se invierten $4,500 y se obtienen de rendimientos $35,000 a la semana, eso equivale a 12.86% de interés semanal, que si lo anualizamos con interés compuesto, nos daría un interés de 53,790% de interés anual. No hay negocio que pueda generar ese rendimiento.

En este tipo de fraudes que por lo general son piramidales, las personas invierten su dinero y los primeros reciben sus rendimientos, que al ser muy buenos se ven tentados a reinvertir, hasta que la empresa deja de pagarles y desaparece.

No hay forma de recuperar el dinero, porque al tratar de presentar una queja o una demanda, nos encontraremos con que la empresa no está autorizada para captar inversiones, por lo que la CONDUSEF, ni la CNBV podrán hacer algo.

Si usted tiene algo de dinero para invertir, que no le gane la avaricia.

Mejor opte por algo seguro, como la plataforma de Cetes Directo que he comentado varias veces, o busque a un asesor de inversiones (certificado) que le oriente. No se hará rico de la noche a la mañana, pero al menos su dinero no se esfumará.— Mérida, Yucatán.

Consultora Financiera y Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mayab