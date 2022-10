Ingrid Coronado podría integrarse a un matutino; regresar a TV Azteca no sería la opción.. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras un periodo de ausencia, Ingrid Coronado regresó a la televisión con el programa "Todos a bailar" en TV Azteca, sin embargo, el show no tuvo el éxito esperado, pero ese no sería motivo para que la conductora no vuelva a la pantalla chica. Por el contrario, una periodista indicó que una conocida televisora está detrás de la también escritora.

Ingrid Coronado podría unirse a un matutino; se iría a la competencia

En el programa radiofónico de Flor Rubio para Grupo Fórmula, el reportero Joel O'Farrili dio a conocer que captaron a la exGaribaldi en medio de una reunión con un importante ejecutivo.

"Ayer estuvo en los pasillos de Imagen Televisión la señora Ingrid Coronado. Visitó ayer Ciudad Imagen; se reunió con Alejandro Aguirre, director de Entretenimiento", comentó Joel O'Farrili sobre la presentadora de TV, quien fue vista en la competencia.

"Ya hubo reunión personal entre Ingrid y el encargado de tachar o palomear los proyectos", agregó el colaborador de Flor Rubio en la emisión del programa radiofónico.

¿A qué programa podría integrarse Ingrid Coronado en Imagen Televisión?

Aunque la presencia de Ingrid Coronado en Imagen Televisión ha desatado los rumores, hasta el momento la escritora de "Mujerón" no ha confirmado un regresó a la TV.

Sin embargo, debido a la junta que tuvo, algunos medios de comunicación especulan que si la exesposa de Charly López decide unirse a las filas de la televisora antes mencionada, podría ser para formar parte del matutino en el que labora Gustavo Adolfo Infante.

"Podría integrarse a "Sale el Sol", se mencionó en la emisión radiofónica de Grupo Fórmula.

¿Por qué quieren a Ingrid Coronado en el matutino de Imagen Televisión?

El periodista Gil Barrera señaló que el rating en promedio del programa "Sale el Sol" antes de la polémica pelea de Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro no superaba los 250 mil en audiencia, aunque tras el escándalo comenzó a promediar en poco más de 300 mil televidentes.

Sin embargo, sigue siendo un número que buscan mejorar, debido a ello, los ejecutivos de Imagen Televisión estarían pensando en Ingrid Coronado como la opción ideal para lograr aumentar el rating, pues la conductora es una de las más queridas.

Cabe destacar que actualmente, la mamá de los hijos de Fernando del Solar tiene un programa radiofónico llamado "Ingrid y Tamara", pero éste aparentemente no tiene los niveles de audiencia esperados; de acuerdo con los expertos en métricas radiofónicas.