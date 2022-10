CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unos días, Ingrid Coronado, quien fue exesposa de Fernando del Solar, en entrevista con el programa "Ventaneando", reveló que el padre de dos de sus hijos los dejó fuera de su testamento, sin embargo, a la viuda del exconductor de "Venga la Alegría" sí le fueron heredados algunos bienes.

Ahora, el exesposo de la autora de "Mujerón" defendió a Ana Ferro, señalando que se merecía lo que le dejaron, pues cuido del argentino.

Fernando del Solar deja desprotegidos a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado

En entrevista con Pati Chapoy, la conductora de "Todos a bailar" señaló que Fernando del Solar únicamente le dejó a sus hijos Luciano y Paolo un departamento, pero el usufructo quedó en poder de la madre del argentino.

Ingrid Coronado señaló que la mamá del argentino, Rosalinda Servidio vive en dicha propiedad, por lo que no piensa ir a desalojar a la señora.

En esa emisión, también se reveló que en el testamento de Fernando se especifica que Anna Ferro es dueña de otro departamento en la colonia Benito Juárez, así como los muebles, ropa y objetos de otra propiedad en Periférico Sur.

Pero la casa de Cuernavaca en la que Del Solar y ella vivieron estos últimos años no, por lo que Ingrid destacó que tras confirmar que la viuda del presentador de TV vació el departamento y vendió todo lo que estaba en él, la también locutora afirmó que la maestra de Yoga tendrá que regresar todo lo que había porque eso era de Ingrid Coronado y de sus hijos.

“Evidentemente, yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, lo de la casa del Pedregal... Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”, indicó la conductora.

Sin embargo, ahora el primer esposo de Ingrid Coronado, Charly López fue cuestionado sobre toda esta polémica que rodea a su expareja y la mamá de su hijo Emiliano.

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, defiende a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

El exintegrante de Garibaldi inició señalando que desconocía el testamento de Fernando del Solar, pero dejo entrever que Ingrid algo habría hecho para que el argentino tomara tal decisión.

“Yo no puedo dar un punto de vista hasta no saber. Yo como papá no dejaría a Emiliano nunca, es el único que está en mi testamento… pero yo no sé qué haya pasado con Fernando. ¿Para qué doy una declaración de lo que desconozco? También desconozco qué haya hecho Ingrid”, explicó el bailarín.

López manifestó que Fernando era una buena persona que amaba a sus hijos, por ello no cree que los haya dejado desprotegidos.

“Fernando era un tipazo, yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque me equivoqué. Fernando amaba a sus hijos, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos… Los seres humanos somos medio descuidados y dejamos para mañana las cosas, puede ser, no puedo decir otra cosa”, insistió el presentador de TV.

Sin embargo Charly desataría la polémica al insinuar que Anna Ferro no tuvo nada que ver en las decisiones que tomó Fernando al momento de hacer su testamento, pues señaló que al momento de tratar con los hijos no hay influencia que valga, pues a su parecer los padres sólo actúan motivados por su corazón.

“Con un hijo nadie te puede influenciar. Yo no conozco un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona para no dar nada a sus hijos, esa es mi percepción”, expresó el intérprete de "La Ventanita".

Asimismo, el exesposo de Ingrid Coronado defendió a Anna Ferro recordando que ella estuvo junto a Fernando del Solar en los momentos difíciles, por eso merecía la herencia del exconductor de "Hoy".

“Anna Ferro se portó increíble con Fernando desde que él terminó con la señora [Ingrid Coronado]. Lo cuidó, estuvo con él. Fernando no se fue porque estuviera enfermo, se fue por otra cosa, creo que fue más de tristeza”, externó el cantante.

“Está en todo su derecho, era su esposa. Además, yo creo que inteligentemente lo hizo a sabiendas. Ve la historia, yo creo que dijo: ‘si lo dejo ahí, me lo quitan’ (…) Teniendo el antecedente de cómo se ha comportado la otra persona (haciendo referencia a Ingrid Coronado)...”, concluyó el exGaribaldi.

Aunque luego de darse a conocer el testamento de Fernando del Solar, el conductor ha sido muy críticado por dejar fuera de él a sus hijos. Hay quienes han salido en su defensa.

Tal es el caso de la periodista de espectáculos, Flor Rubio, quien mencionó en su programa ‘Fórmula Espectacular’ que no es que el argentino no haya querido dejarle herencia a sus hijos, sino que es posible que Fernando del Solar no haya tenido mucho que dejar (dado que el tratamiento para recuperar su salud era muy caro y tuvo que pagarlo por mucho tiempo).