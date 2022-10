CIUDAD DE MÉXICO.— Mauricio Mancera desató la crítica en su contra luego de que evidenciará ser uno de los tantos que no quiere seguir con los protocolos de seguridad por Covid-19 (enfermedad que aún no ha desaparecido, solo disminuido su contagio).

Asimismo, a través de redes sociales, el participante de MasterChef Celebrity México 2022 intentó defender su punto, pero solo recibió ataques.

Mauricio Mancera causa la crítica por no querer usar cubrebocas

Este pasado lunes 10 de octubre las autoridades sanitarias de la Ciudad de México dieron a conocer que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en lugares cerrados, pero se recomendó a la población seguir utilizándolo, sobre todo en lugares en donde no se cuente con el espacio suficiente para que las personas aplique la sana distancia.

Tras el anunció del Gobierno de México, el participante de MasterChef Celebrity, a través de sus redes sociales emitió su queja, pues comentó que no lo dejaron entrar a un Oxxo sin cubrebocas.

En su publicación, el exconductor de "Venga la Alegría", reiteró que no era obligatorio el uso por ello señaló no comprender el porqué le negaron la entrada.

"Fui al súper y no me dejaron entrar por qué no llevaba cubrebocas, les dije que ya no era obligatorio, pero les valió", escribió Mauricio.

Mauricio Mancera también contó lo que tuvo que hacer luego de que no lo dejaron pasar en el establecimiento: “Apliqué la de puberto afuera del Oxxo esperando que un buen samaritano entrara y te comprara chela! Aquí una señora se apiadó de mí y me compró lo que necesitaba".

Después de emitir su relato, el también actor recibió varias críticas, pues internautas reprocharon el que haya tratado de ingresar a la tienda de conveniencia sin portar el cubrebocas.

De igual modo, los usuarios destacaban que si bien ya no es obligatorio, por sentido común y siguiendo los protocolos de seguridad por Covid-19 se debe portar.

Sin embargo, los comentarios de los cibernautas no fueron del agrado del presentador de TV, por lo que se decidió responderle a algunos internautas. En sus respuestas, Mancera defendió en todo momento que no era una queja sino una anécdota, también señaló que él no rompió las reglas, pues se quedó afuera del establecimiento como se le indicó.

Pero al notar que las críticas no paraban, horas después Mauricio publicó otro tuit en el que mencionó que ya no puede contar nada sin que lo 'linchen'.

Pasé por aquí a contar algo que me pasó y bueno, casi acabo linchado!#dehabersabidoninazco — MAURICIO MANCERA (@MAU_MANCERA) October 11, 2022

Cabe destacar que a dos años de que comenzara la pandemia de coronavirus (Covid-19), en México parece que todo está volviendo a la normalidad, sin embargo esto ha generado altercados, pues mientras el Gobierno ha dicho que ya no será necesario utilizar el cubrebocas en lugares cerrados, un gran número de personas considera que se debe continuar con las medidas de seguridad de lo contrario podría haber un rebrote.