CIUDAD DE MÉXICO.— Sebastián Ligarde es uno de los actores recordado por sus papales de villano en varias telenovelas de Televisa. Entre sus interpretaciones más memorables está el papel de 'Memo López' en la telenovela ''Quinceañera'', misma que protagonizó Adela Noriega y Thalía.

Sin embargo desde hace muchos años se encuentra alejado del medio del espectáculo, la razón sería una complicada enfermedad con la que se encuentra luchando.

Sebastián Ligarde, villano de telenovelas, lucha contra complicada enfermedad, ¿qué tiene?

Si bien, el actor Sebastián Ligarde causó revuelo en 2014 cuando públicamente se declaró gay y anunció su boda con su pareja Jorge López Lira, con quien ya tenía 20 años de relación, desde 2015, el actor de 68 años dejó los foros de la televisora de San Ángel.

Y aunque se rumoreó que pronto volvería a las telenovelas —luego de que compartió una fotografía en las instalaciones de Televisa— eso no pasó debido a que Ligarde estaría enfocado en recuperar su salud, pues se encuentra padeciendo una grave enfermedad.

De acuerdo con la periodista Inés Moreno, el villano de la telenovela "Salomé" (2011) está enfrentando graves problemas de salud.

A través de su canal de YouTube, Inés comentó que desde hace un tiempo estaba intentando entrevistar a Ligarde, pero al no recibir respuesta decidió insistir aún más, sin embargo, luego de lograr contactarlo, él mismo le dijo que está enfermo.

"Tuvo muchos villanos en la televisión y mucha gente se pregunta ¿qué hace?, ¿qué pasó con él?, resulta que este actorazo hizo muchos papeles y un día decidió salir del clóset y decir: 'miren esta persona, que siempre dije que era amigo, es mi pareja y nos vamos a casar', pero pues resulta que decide retirarse de la televisión y pone una escuela de actuación", externó Inés.

La periodista de espectáculos prosiguió contando que Sebastián estaba feliz con su escuela, pero inició la pandemia y tuvo que cerrar, tanto su pareja como él enfrentaron el Covid-19.

"Estuvo a punto de perder a su pareja, yo hablé con él vía zoom y me contó que estuvo muy fuerte... finalmente vencieron el Covid, entonces quise darle seguimiento porque me interesaba tener una entrevista con él", puntualizó la comunicadora.

"Empecé a mandar mensajes y después de varios que no contestaba, le dije: 'bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes', y me dijo: 'no, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte', y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno", finalizó Inés Moreno.

Inés Moreno antes de concluir con el tema señaló no tener más detalles de lo ocurrido, pero pidió a los internautas oraciones para Sebastián Ligarde, de quien se espera pueda superar su enfermedad.