Niurka crítica a Belinda tras viralizarse oración

CIUDAD DE MÉXICO.— Niurka Marcos una vez más opinó sobre el acontecer en la farándula mexicana, sin embargo en esta ocasión, y a diferencia de la mayoría de las ocasiones en las que ha sido cuestionada sobre Belinda, la vedette criticó a la intérprete de "Sapito", pues a la cubana no le pareció graciosa la oración que lanzó la actriz de "Bienvenidos a Edén".

Niurka crítica Belinda tras viralizarse oración

Hace unos días, Belinda se convirtió en tendencia luego de que se viralizarán algunos vídeos en los que se mostró como en pleno concierto, la cantante lanzó una oración que podría estar inspirada en sus examores, pero sobre todo sería una indirecta dirigida a su exprometido, Christian Nodal.

Y es que en dicho texto, 'Beli' se autoproclamó la "reina de los amarres", debido a este suceso, la polémica Niurka Marcos se pronunció al respecto. Acostumbrada a dar de qué hablar, la cubana emitió fuertes declaraciones en torno a lo hecho por la cantante pop.

Belinda nos ha dado la oración para andar ganando como siempre. uD83DuDC85 #FelizJueves pic.twitter.com/YqeJLtuJmA — Homosensual uD83CuDFF3??uD83CuDF08 (@SoyHomosensual) October 13, 2022

"Belinda tiene mucho que aprender. Está muy verdecita. Comete muchas pend#$%&…, una detrás de la otra", sentenció la caribeña con su acostumbrado lenguaje florido.

"Todavía Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso porque es una pend&$#!..., mami, acabas de decir una mam%$"!… y de esas palabras que al rato pueden ser en tu contra", sentenció Niurka dejando claro que no aprueba la "burla" de la cantante.

Niurka habla del poder de la santería

Los reporteros de distintos medios de comunicación aprovecharon para preguntarle a Niurka Marcos si es que esos trabajitos de santería funcionan, a lo que la prometida de Juan Vidal señaló que ella los practicaba. Sin embargo, la vedette advirtió que eso no es un juego y tiene consecuencias las cuales hay que pagar.

"Sí funcionan (los amarres) cuando están bien hechos, correctamente, pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias y su precio a pagar...", puntualizó la actriz de "Salomé" (2011).

La actriz cubana destacó que ella no ha hecho algún un amarre a los hombres que han sido sus parejas sentimentales, pues esto le podría salir contraproducente.

Antes de finalizar su charla con la prensa, Niurka se habría "burlado" de Nodal mediante una indirecta, pues la cubana indicó que ella no necesita de amarres, pues no quiere que nadie se tatúe en su honor.

"Yo no amarro a ningún hombre, porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo, pues tampoco", añadió la actriz.