Andrea Legarreta hace comentario ''ofensivo'' a Romina Marcos, hija de Niurka

CIUDAD DE MÉXICO.— La hija de Niurka, Romina Marcos, se encuentra participando en 'Las Estrellas Bailan', el minireality de baile del programa "Hoy", sin embargo, la participación de la joven ya ha generado controversia, pues Andrea Legarreta, quien funge como juez de dicha competencia le pidió a la joven bajar de peso.

El miércoles 12 de octubre se llevó al cabo el tercer día de la nueva temporada de ''Las Estrellas Bailan'' en el programa "Hoy" en su edición de ‘Campeón de campeones’, en dicha emisión participó Romina Marcos y Josh Gutiérrez, sin embargo su presencia generó un comentario que desató las críticas contra el matutino de Televisa.

Tras la presentación de la hija de Niurka y el actor, Andrea Legarreta le pidió de una forma sutil y amable a los ganadores de la segunda temporada del reality de baile, que bajaran de peso, esto con la finalidad de que pudieran realizar sus coreografías con más facilidad y así poder defender su título de ganadores.

“Romi, que bien estás, los dos están tan hermosos... pero a lo que voy es que también haberle metido al ejercicio, haber perdido un poco más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y por supuesto a ti, hace un cambio y eso es un cambio”, dijo la jueza.

Ante el comentario de Andrea Legarreta, la pareja señaló que ya se estaban ejercitando; Josh quiso destacar que se mantuvo alejado de todo lo relacionado al baile, por lo que le hacía falta más condición física.

“Justo eso, ya lo estamos trabajando ambos, yo tengo que darle más al ejercicio para fortalecer y lograr cargadas de aún más nivel”, mencionó Josh con el afán de defender a su pareja de baile.

Por su parte, Romina Marcos afirmó que sí ha estado esforzándose en el ejercicio y ahora se siente con mayor fuerza para poder hacer algunos pasos de baile:

“Yo ya siento esta fuerza que antes no sentía, cargadas y cosas que antes me costaban dos ensayos, a hora me cuentan uno y también es muy bonito reconocerse esa parte del esfuerzo, pero a seguir trabajando”, expresó Romina Marcos ante el comentario de la apodada ‘Juez de Caramelo’, Andrea Legarreta.

En cuanto a los otros jueces, éstos a diferencia de la esposa de Erik Rubín se enfocaron en la presentación y el baile que realizaron los jóvenes pues, Latin Lover les pidió que se esforzará más para defender su título.

Mientras que Ema Pulido les dijo que tenían que hacer coreografías más complicadas, y Ariel López Padilla se limitó a decirles que bailaran como verdaderos campeones.

Como era de imaginarse, la opinión de Andrea Legarreta desató las criticas en contra de la conductora, ya que internautas recriminaron que ella teniendo hijas de la edad de Romina opinara de ese modo sobre su peso.