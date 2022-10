¿Qué le pasó a Amaia Montero? FOTO de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh causa preocupación

Amaia Montero tiene preocupados a sus fans luego de una foto que publicó en su Instagram, en las que aparece con un aspecto "extraño". La que fuera cantante de la Oreja de Van Gogh en sus inicios luce triste, seria y cansada, por lo que sus seguidores comenzaron a cuestionar su salud y su estado anímico. Esto es lo que se sabe.

Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh preocupa por su estado de salud

La foto de Amaia Montero causó preocupación entre sus seguidores no sólo por su aspecto, sino porque en uno de los comentarios, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh puso una frase que demostraría que no se encuentra pasando por un buen momento a nivel emocional.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?"

Veo mucha gente cachondeandose de la foto de Amaia Montero... Luego el postureo en redes sobre salud mental. Ojalá encuentre ayuda y no le pase nada. pic.twitter.com/81SWKLg6Z5 — Delegada enfurecida (@vigo_forever) October 14, 2022

Esta fue la última publicación de Amaia Montero antes de su polémica foto

Amaia Montero dio a conocer hace unas semanas que regresaría de lleno a la música con un nuevo disco, y a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram de la cual también estaba un tanto inactiva y desaparecida, sorprendió a sus seguidores con tal noticia.

En el clip aparece la exvocalista de La Oreja de Van Gogh cantando una parte de una de sus nuevas canciones y se le ve bastante bien, por lo que nadie podría sospechar que está pasando por un mal momento respecto a su salud mental. Incluso se le puede notar emocionada y bastante contenta por esta nueva producción discográfica.

Usuarios reaccionan a foto de Amaia Montero

Seguidores y fanáticos de la cantante española Amaia Montero se mostraron muy consternados ante las publicaciones que hizo recientemente en su instagram, y aunque algunos le mandaron palabras de apoyo y cariño, hubo quienes se mostraron incrédulos ante lo que estaba sucediendo por lo que aseguraban que posiblemente le habían hackeado su cuenta, ya que su última publicación promocionando su nuevo disco no tenía nada que ver con dicha foto.

"Amaia, me duele leer que estás destruida. Tu voz y música me ha acompañado en esos momentos dónde yo lo he estado y nadie más lo estuvo. Quisiera poder ayudar de alguna manera". "O hackearon la cuenta o alguien que puede debe ir a abrazarla". "No entiendo que está pasando, ya ha publicado la foto 2 veces, espero y deseo que se encuentre bien".