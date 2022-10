Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas por primera vez; ¿termina rivalidad por Justin Bieber?

LOS ÁNGELES.- Selena Gomez y Hailey Bieber dieron fin a años de rumores sobre su supuesta rivalidad por Justin Bieber al aparecer en su primera fotografía juntas desde el inicio del escándalo en 2018.

Durante el Academy Museum of Motion Pictures 2022 realizada el día de ayer sábado 15 de octubre en Los Ángeles, el fotógrafo Tyrell Hampton compartió la primera fotografía de Selena Gomez y Hailey Bieber juntas, tras la cual han circulado en redes varias más.

La foto de Selena Gomez y Hailey Bieber

La cantante y la modelo fueron vistas sentadas juntas en la gala, sonriendo y posando para las cámaras cuando los fotógrafos se acercaron a ellas, momentos antes de la foto tomada por Tyrell Hampton.

Las fotos de Selena Gomez y Hailey Bieber causaron revuelo en redes sociales después de años de rumores por su supuesta rivalidad y rencor a causa de la relación de la modelo con la expareja de la actriz, Justin Bieber.

“El mundo está sanando”, escribió un usuario en redes sociales; “Ver al mundo arder???? ¡Al contrario! Buscan reconciliación entre los locos seguidores”, fue otro comentario de los internautas.

HAILEY BIEBER Y SELENA GOMEZ QUERIAN VER EL MUNDO ARDER pic.twitter.com/RaGbR78pzt — . (@biebslegendx) October 16, 2022

¿Cuál es la historia de Hailey Bieber y Justin Bieber?

Justin Bieber y Hailer Baldwin se comprometieron en julio de 2018, tan solo unas semanas después de haber reiniciado su relación de 2015, lo que generó varios rumores sobre como el cantante habría engañado a Selena Gomez con la actriz.

La modelo finalmente respondió a los rumores y críticas en octubre de este año durante una emisión de su podcast, “Call Her Daddy”, donde negó la supuesta infidelidad de Justin Bieber.

"Cuando él y yo comenzamos a conectarnos o a algo por el estilo, él nunca estuvo en una relación, en ningún momento. No es manera meterme con la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve".

Hailey Bieber niega infidelidad de Justin Bieber a Selena Gomez

La modelo también respondió a las críticas sobre lo rápido que avanzó su relación con Justin Bieber, alegando que entiende que pareció “muy drástico y muy alocado” pero se mantiene firme en su decisión de contraer matrimonio con el canadiense.

"Eso fue lo que sentimos que fue una decisión entre nosotros dos y se sintió correcto para nosotros dos en ese momento y claramente teníamos razón porque aquí estamos cuatro años después", agregó

¿Selena Gomez y Hailey Bieber son amigas?

La supuesta enemistad entre Selena Gomez y la entonces Hailer Baldwin comenzó en 2018, cuando la modelo empezó una relación con Justin Bieber poco después de su ruptura con la exestrella de Disney Channel.

Aunque las dos involucradas habían el silencio sobre la situación, Hailey Bieber desmintió los rumores de rencor entre ella y la latina.

“La respeto, no hay drama en lo personal”, afirmó Hailey Bieber, quien también reveló haber tenido una conversación con Selena Gomez que le brindó “mucha paz” sobre lo que había pasado y las críticas que recibió por su relación con el cantante.

"Es también por eso que siento que si todos de nuestro lado saben lo que sucedió y somos buenos y pudiéramos alejarnos de eso con claridad y respeto, entonces, está bien".

Foto de Selena Gomez y Hailey Bieber en 2022

Por su parte, Selena Gomez publicó un vídeo en TikTok sobre el odio en línea y pidió a sus fans no ser parte de dicha ola de negatividad, aunque no mencionó a Hailey Bieber directamente.

"Creo que algunas de las cosas de las que ni siquiera necesito ser consciente son simplemente viles y repugnantes. Y no es justo, y nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto", afirmó la cantante de ascendencia mexicana.

Selena Gomez takes to TikTok Live to send a message to fans regarding hate. pic.twitter.com/i4NfvhICyt — Pop Crave (@PopCrave) September 30, 2022

Finalmente, la foto de Selena Gomez y Hailey Bieber parece dar fin a años de especulaciones, rumores y ataques entre los fans de ambas celebridades.

