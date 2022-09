Hailey Biebier: ¿Qué dijo sobre Selena Gómez y Justin Bieber en un polémico podcast?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hailey Biebe finalmente ha roto el silencio y tras ser invitada al podcast de Alex Cooper, "Call her Daddy", niega haber sido "la tercera en discordia" en la relación entre Justin Bieber y Selena Gómez.

Hailey Bieber alzó la voz y negó categóricamente las versiones que aseguran que ella se entrometió en la relación, una narrativa de la que ha sido víctima desde que se casó con el cantante.

Y es que es bien sabido que ha sido señalada por los seguidores de Selena Gómez, llamados "selenators"; como la responsable de esa ruptura. Esto incluso después de que la cantante lanzara el tema "Lose You To Love Me", en el que parece reclamar a Bieber: "nos remplazaste en dos meses".

El tema incluso se lanzó unos meses después de que Justin Bieber y Hailey Baldwin (su nombre de soltera) se casaran.

Al ser cuestionada sobre su relación con Justin Bieber y, específicamente, del episodio que vivió cuando se unieron en matrimonio, en 2018, la modelo de de 25 años aprovechó la oportunidad para desmentir a aquellas personas que han asegurado que se entrometió entre "Jelena", pues aseguró que cuando ella y Justin comenzaron su relación, las cosas con Selena ya se habían por terminado.

¿Qué dijo Hailey Bieber sobre Selena Gómez y Justin Bieber?

De acuerdo con la modelo, hay muchos eventos que tuvieron lugar a lo largo de los años y que las personas no conocen, por lo que les es sencillo hacer un juicio de todo lo que ocurrió y aseguró que, a diferencia de lo que la mayoría de las personas ha creído, Justin Bieber y Selena Gómez nunca tuvieron una relación tan formal como parecía.

Lo anterior en relación al noviazgo intermitente que tuvieron ambos intérpretes desde 2010, siendo una de las parejas adolescentes más queridas entre el público juvenil.

Además, indicó que ella y su actual esposo sí esperaron un tiempo, antes de casarse, para respetar la reciente ruptura que Bieber había atravesado con su exnovia.

“No estaban en una relación en ese tiempo y obviamente hay una larga historia allí, pero no es mi relación, no tiene nada que ver conmigo, así que respeto mucho eso.”



video por: @drewgIows pic.twitter.com/9EqgZtfbh8 — vale ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (@0hmybieberr) September 28, 2022

Hailey Bieber también mandó un mensaje a los fans que un día la condenaron por relacionarse con el cantante, recordándoles que es una persona con emociones y sentimientos, y también reveló que ella y Selena han hablado en tiempos recientes y todo se encuentra bien entre ellas, pues sólo los tres saben qué fue lo que pasó.

¿Cómo se conocieron Justin Bieber y Hailey Baldwin?

Hailey también lo conoció a muy temprana edad, tan sólo un año más tarde que él y Selena Gomez se hicieran novios, en 2009. Sin embargo, la relación entre él y la cantante se encontraba en uno de sus mejores momentos.

Fue en el 2014, cuando se dio a conocer la segunda ruptura de "Jelena" (como también se le conocía a la pareja), y también salieron a la luz las primeras especulaciones de que Justin y Hailey estaban saliendo, pues pasaban mucho tiempo juntos, pero no quedaba claro si era porque estaban dándose una oportunidad o debido a que compartían el mismo círculo de amistades, entre ellas se encontraban las modelos Kendall Jenner y Gigi Hadid.

No fue sino hasta 2017, cuando Selena y Justin volvieron a reanudar sus lazos, luego de que la cantante rompiera con The Weeknd, tras 10 meses de noviazgo. En esa época, Selena Gomez se encontraba recuperándose del trasplante al que fue intervenida, debido a que padece Lupus, y Bieber parecía ser su sostén de apoyo.

Pero ese sería el último de muchos intentos, pues luego de romper tras un pequeño lapso de reconciliación, Bieber no sólo volvió a ser visto a lado de Hailey, sino que se casó con ella en secreto, rompiendo toda posibilidad de volver a darse una oportunidad con Selena.

Reacciones al podcast con Hailey Bieber

En redes sociales, los seguidores de ambos fandoms no tardaron en reaccionar a las declaraciones de la modelo, entre quienes consideran que ha recibido demasiados comentarios de odio, por lo cual consideran que es su derecho hablar respecto a su relación.

todas son feministas y buenas personas hasta que se trata de hailey bieber, el único "lado de la historia" que conocen es uno y lo repiten hasta el cansancio, entonces silencian a otra mujer sólo porque ustedes no la quieren escuchar y deciden creer ciegamente sin saber — café (@biebrsthetic) September 27, 2022

No obstante, algunos otros consideran que la esposa de Justin Bieber intenta hacer un "control de daños", pues en días anteriores se revelaron algunos comentarios "racistas" que habría realizado.

Otros, no tardaron en recordar que cuando Selena Gómez lanzó "Lose You To Love Me", y debido al éxito y las reacciones que estaba teniendo, pidió a sus seguidores no reproducir mensajes de odio en contra de otras personas.