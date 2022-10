Paulina Rubio es exhibida; captan ''incómodo'' momento que vivió en la playa (VÍDEO)

Paulina Rubio está recibiendo fuertes críticas luego de que presuntamente fuera captada en una playa de España haciendo del baño.

La cantante al parecer no se dio cuenta de que los paparazzis la estaban siguiendo y al parecer no se aguantó y mientras caminaba, decidió hacer sus necesidades fisiológicas. Cabe mencionar que hay quienes aseguran que las fotos están mal tomadas y que el ángulo no le ayuda, ya que podría estar recogiendo objetos del mar como conchas o piedritas. Aquí los detalles.

Paulina Rubio es exhibida; captan ''incómodo'' momento en la playa

A través del programa "Sale el sol", Ana María Alvarado, Mónica Noguera y Joanna Vega-Biestro, mostraron un vídeo con imágenes difundidas por medios españoles en las que se puede notar que Paulina Rubio se encuentra caminando por la playa y, aparentemente, por las poses que hace, parecería que está haciendo del baño.

De acuerdo con la información que se dio en el programa, la prensa española se le fue encima a "La chica dorada" y hasta aseguraron que "se limpió" con las piedritas que había en la arena.

"Cuando vi esas imágenes, yo pensé, si vas a hacer eso, pues te metes al mar, si ya tienes la urgencia, no lo vas a hacer así... Dicen que con las piedras se limpió, eso dijeron medios españoles", comentó Joanna Vega-Biestro.

Paulina Rubio fue vista con un vestido negro y un sombrero, y aunque otra de las cosas que llamó la atención fue que está muy delgada tras la muerte de su madre, Susana Dosamantes

Medios mexicanos la defendieron afirmando que Paulina Rubio seguramente estaba buscando conchas en la playa, pues siendo una estrella internacional no es algo a lo que se expondría.

Paulina Rubio haciendo caca en la playa al aire libre ,si te da te da uD83DuDE02uD83EuDD23 pic.twitter.com/uzJ2Kh4lWG — uD83CuDDF5uD83CuDDF7@lebiramuD83CuDDF5uD83CuDDF7??uD83EuDDE1uD83DuDC9CuD83DuDE4FuD83DuDE4C† (@lebiram34980787) October 16, 2022

Usuarios critican por difundir imágenes de Paulina Rubio

La polémica de Paulina Rubio presuntamente haciendo del baño en la playa ha dividido opiniones, ya que algunos seguidores de la cantante afirman estar en desacuerdo en que los fotógrafos hayan invadido su privacidad de esa manera y que la exhiban de esa forma, además revelan que estaba juntando piedras.

Por otra parte, otros internautas aseguran que es una "cochina" y que no tiene por qué estar dando ese tipo de espectáculos. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Pau Rubio protagoniza un momento de este tipo, pues en 2013, un paparazzi intentó extorsionarla con fotos de ella haciendo del baño en el mar.

Para acabar con el chantaje, Paulina Rubio decidió compartir las fotos en su cuenta de Twitter señalando que se trataba de algo normal: “El último intento de extorsión del papparazzi”.

“Más allá del acto incívico que supone, hace falta humillar así a una persona?”, “Los paparazzi ya no tienen escrúpulos ni límites”, “Me parece una falta de respeto, se han cruzado todos los límites”, son algunos de los comentarios

Era necesario ver a Paulina Rubio cagando en la playa y limpiándose con una piedra?. Más allá del acto incívico que supone, hace falta humillar así a una persona?, en necesario ponerlo en primer plano?. #FiestaT5 #somosfeministas — Miss Riesgo (@missdelriesgo) October 16, 2022

PERO QUE COJONES LE IMPORTA A LA GENTE SI PAULINA RUBIO HA TENIDO UN APRETON EN LA PLAYA Y HA TENIDO QUE CAGAR ENTRE PIEDRAS. NO ENTIENDO LA TV. NO SE NI PA QUE EXISTE. — Arooa (@aroa_ofm29) October 16, 2022