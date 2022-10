CIUDAD DE MÉXICO.— Flor Amargo generó la empatía de varios internautas luego de que diera a conocer que fue víctima de fraude, en el cual le robaron 70 mil pesos de su cuenta de banco. La cantante con el fin de alertar a sus seguidores contó cómo ocurrieron los hechos que la hicieron perder sus ahorros.

Flor Amargo rompe en llanto; le robaron 70 mil pesos a la cantante, ¿cómo pasó?

Mediante un vídeo publicando en su cuenta de Instagram, la intérprete de "Tiempo" detalló cómo fue estafada.

Sin poder contener las lágrimas, Flor Amargo habló de la fuerte pérdida económica que sufrió, pero la cual "sirvió de algo", pues al contar su desagradable experiencia pudo advertirle a sus fans sobre la forma de operar de los extorsionadores.

La intérprete de "Otros Labios" manifestó que recibió una llamada que aparentaba ser del banco, por lo que los presuntos ejecutivos le informaron que habían hackeado su teléfono y le estaban robando dinero.

Posteriormente, estas personas le dieron como solución pasar su dinero a otras cuentas de Citibanamex. Sin pedirle ninguna contraseña, le otorgaron folios para que pudieran ver reflejados sus ahorros.

Al notar que esto era cierto, accedió a enviar 70 mil pesos a otras cuentas, a través de cinco depósitos. La cantante aseguró que hablaron con ella más de una hora para darle confianza, sabían datos como su domicilio y además le dieron las sucursales en donde recogería sus nuevos plásticos.

“En cinco depósitos deposité estos ahorros. Ayer me enteré que a una amiga mía le quitaron 280 mil pesos de la misma manera. Te hablan por teléfono, te engañan y te dicen que deben proteger tu dinero”, mencionó en entrevista para "Chisme No Like".

Flor Amargo aprovechó su vídeo para denunciar que tras el fraude acudió al Ministerio Público, pero solo le dieron largas, por lo que ahora lo único que busca es advertir a otras personas para que no vivan lo mismo que ella.

Asimismo, la cantante dijo estar convencida de que quienes cometen este tipo de fraudes son los mismos empleados del banco: “Es gente del mismo banco, utilizan los teléfonos de la gente para llamarles. Ellos saben cuándo porque recién me habían pagado, era un show que me habían pagado en efectivo”.

Por último, la compositora envió un mensaje de reflexión a sus seguidores sobre el verdadero valor de la vida.