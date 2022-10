Sebastián Rulli y Angelique Boyer se ''pelean'' en pleno programa en vivo: VÍDEO

CIUDAD DE MÉXICO.— Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana, pues luego de formalizar su noviazgo, se han mantenido juntos y más enamorados que nunca pese a los rumores. Debido a ello ha sido impactante para sus fans verlos pelear en pleno programa en vivo, pues muchos los consideraban como la pareja ideal.

Noticias Relacionadas Sebastián Rulli y el atrevido TikTok que se volvió viral (Vídeo)

Sebastián Rulli y Angelique Boyer se "pelean" en pleno programa en vivo

Recientemente, la pareja de actores estuvo invitada en el nuevo programa "De noche pero sin sueño con Adrian Uribe", en dicha emisión, Sebastián Rulli y Angelique Boyer participaron en una dinámica llamada "El amor es ciego", en la cual Rulli tenía que adivinar, con los ojos cubiertos, cuáles eran las manos de la protagonista de "Teresa".

Una vez que Adrián Uribe le explicó la dinámica —la cual consistía en tocar varias manos y elegir las que pertenecían a la actriz— la tensión se empezó a hacer presente.

"Angelique (Boyes) está en una de esas tres cajas y tú vas a pasar a tocar, a sentir, a palpar la manos de esas tres mujeres, que entre ellas está Angelique y tú decidirás [...] Por el bien de tu vida, tendrás que atinarle a las manos de tu mujer", le explicó Uribe al actor de origen argentino.

Aunque solo se trataba de un juego, el protagonista de "Amores verdaderos" confesó estar muy nervioso, porque presentía que si fallaba podría tener problemas con su pareja.

"Estoy muy nervioso", confesó el exesposo de Cecilia Galliano. A los que el exconductor de "¿Quién es la máscara?" le preguntó: "¿Crees que si no le atinas, va a haber problemas?", y su respuesta fue un contundente: "sí".

Sebastián Rulli, probablemente por los nervios decidió que las extremidades de Angelique Boyer eran las de la caja número tres; sin embargo, se equivocó. Esto desató la pelea entre los actores:

"Estoy entre dos manos, porque eran de un tamaño muy parecido, un tacto muy parecido. (Estoy) entre la uno y la tres [...] Elijo la tres", dijo aún con los ojos cubiertos y cuando se quitó la venda, supo que había fallado.

Cuando la estrella de "Lo que la vida me robó" salió de la caja, tenía un rostro de enojo que no pudo disimular, aunque después sonrió y se resignó a que el argentino no la conoce muy bien todavía.

"(Con esto me doy cuenta) que no me conoce, pero no pasa nada, tenemos una vida conocernos", dijo Angelique Boyer sobre el fracaso de su pareja.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que queda evidenciada la falta de conocimiento de la pareja, ya que anteriormente fueron sometidos a un juego similar.

En aquella ocasión, Angelique Boyer tuvo que adivinar quién era Sebastián Rulli, a diferencia del actor, la exactriz de ''Rebelde", luego de tocar las manos de David Zepeda, Pedro Moreno y, evidentemente, Rulli, adivinó.

¿Cuántos años llevan juntos Sebastián Rulli y Angelique Boyer?

La pareja de actores lleva ocho años juntos; este pasado 23 de septiembre celebraron un aniversario y como acostumbran desde que son novios, en redes sociales se dedicaron románticos y muy emotivos mensajes. Éstos como era de esperarse desataron los comentarios y las enviadias, pues muchos internautas dijeron anhelar un "amor así de bonito".