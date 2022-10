Venga La Alegría es uno de los matutinos más famosos de la televisión mexicana, sin embargo, tras la reciente salida de Sandra Smester quien fuera la directora de contenidos, se ha rumorado que se vienen grandes cambios en TV Azteca, pues se rumoró que la ahora trabajadora de Telemundo dejó una gran deuda económica en la televisora y estarían buscando la manera de reducirla a como dé lugar y de levantar a su audiencia, pues desde hace unos años los programas y el contenido de la empresa de Ricardo Salinas no logran conectar con el público.

Ahora, los cambios ya comenzaron y desde hace mucho, varios periodistas de espectáculos afirmaron que el recorte de personal sería inminente dentro de TV Azteca y tal parece que así fue, pues los despidos en Venga La Alegría están a la orden del día y ya corrieron a un querido conductor del matutino. Esto se sabe.

Venga La Alegría. Famoso conductor habría sido despedido por polémica razón

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie "el villano de los espectáculos" el primer conductor que se va de Venga La Alegría es William Valdés.

“William Valdés fue corrido esta mañana de 'Venga la Alegría'. Es el primer cambio ¡de los muchos! Que va a hacer en 'VLA' el nuevo Director General de Contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén”, publicó Alex en sus redes sociales.

El presentador de origen cubano llegó a TV Azteca de la mano de Sandra Smester pues son muy cercanos y tienen buena relación, ambos habían trabajado juntos también en una televisora de Estados Unidos.

La noticia podría confirmarse este próximo viernes 28 de octubre que sería el último día de William Valdés en Venga La Alegría en el que aprovecharía para despedirse de sus fanáticos y seguidores.

¿Por qué despidieron a William Valdés de Venga La Alegría?

Luego de que Sandra Smester "renunciara" a TV Azteca, se filtró información sobre los beneficios que les daba a sus "consentidos" dentro de la televisora, ente los que estaban William Valdés, Anette Cuburu, Laura G, Dio Lluberes, entre otros, sin embargo, eran en su mayoría, los conductores de Venga La Alegría.

Pero, ¿cuáles eran estos "beneficios"? De acuerdo con medios nacionales, Sandra Smester les había otorgado un millonario sueldo, choferes, autos de lujo, asistente personal, etc. Cosas que aparentemente ningún otro presentador del programa tenía, esto habría causado un desajuste económico dentro de la empresa, pues eran cantidades de dinero exhorbitantes que la producción del matutino gastaba para "mantener" contentos a sus integrantes.

¿William Valdés confirma que se va de Venga La Alegría?

La noticia de la salida de William Valdés de TV Azteca y VLA aparentemente corrió como bomba y tras darse a conocer el rumor, el conductor puso una serie de "indirectas" en Twitter que podrían tomarse como una confirmación respecto a su despido de la televisora del Ajusco.

A través de su cuenta, el primer tweet que puso dice que "todo comienzo llega a su fin", sin embargo, en un segundo mensaje, William asegura que todo está bien pero con "voz de Bad Bunny".

Usuarios reaccionan a la salida de William Valdés de Venga La Alegría

Pese a que William Valdés era muy querido por algunos usuarios, la realidad es que muchos de los internautas se quejaban de la actitud déspota y nefasta que tenía dentro del programa, pues aseguran que se sentía intocable gracias a Sandra Smester. En varias ocasiones el también cantante llegó a pelearse con usuarios de Twitter quienes pedían su salida del matutino y ahora ya se les cumplió, por lo que reaccionaron inmediatamente.

En redes no faltaron frases como: "Que su ego lo acompañe", "Por fin", "Me saludas a nunca vuelvas", "Agradecemos tu participación en VLA, esperemos que no se vuelva a repetir", "Que bueno que te dieron las gracias... eres un verdadero hígado!!!"

¿Quién es William Valdés, exconductor de Venga La Alegría?

William Valdés es un conductor de origen cubano que tiene 28 años de edad. Durante su paso en TV Azteca estuvo como conductor en Exatlón México, La Academia, Venga La Alegría y otras pequeñas participaciones en diversos programas y especiales de la televisora.

Antes de llegar a TV Azteca, William Valdés brilló en la televisión de Estados Unidos en el programa "¡Despierta América!". También tuvo un breve paso por el matutino "Hoy", encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Asimismo, fue integrante de la banda CD9 y recientemente ha mostrado su faceta cómo músico, cantante y compositor al sacar varias canciones.