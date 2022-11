Doña Cuquita defiende a Vicente Fernández tras infidelidades: 'Así era él, le gustaba todo'

Vicente Fernández está por cumplir 11 meses desde que falleció y para este Día de Muertos, su esposa, Doña Cuquita, junto con su familia, se dieron a la tarea de colocarle un altar para honrar su memoria.

Este homenaje fue abierto al público durante varios días pues, de acuerdo con María del Refugio Abarca, esposa del "Charro de Huentitán", es una manera de agradecer al público todo el cariño que recibió y que sigue recibiendo don Vicente Fernández.

Sin embargo, Doña Cuquita aprovechó para aclarar su punto de vista respecto a las infidelidades del cantante y además, responder a las críticas que ha recibido por este mismo tema. Esto fue lo que dijo.

Doña Cuquita defiende a Vicente Fernández tras infidelidades

A través de un encuentro con los medios de comunicación, Doña Cuquita habló no solo de la ofrenda en honor a Vicente Fernández, sino también de cómo ha sido para ella estar sin su esposo estos meses y de cómo ha sobrellevado la pérdida del cantante.

La mamá de Alejandro Fernández reveló que lo siente ausente pero es una sensación extraña, porque aún piensa que está trabajando aunque sabe que no regresará.

"Yo lo siento ausente, lo siento que anda trabajando, que va a regresar, pero no de estar que venga y se vaya, porque ya se fue"

Asimismo, aprovechó para defenderse de las críticas que le hicieron por aceptar las infidelidades de Vicente Fernández durante tantos años y comentó que a él le gustaba todo y ella no tenía necesidad de estarlo cuidando, pues sabía quién era y qué lugar tenía.

"A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas, hasta paletas y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá, era mi marido, aunque me criticaron, no me interesa, porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él", comentó doña Cuquita.

Incluso agregó que siempre fue así y que pese a todo lo que hizo y los errores que cometió, nunca se fue ni nada por el estilo, por lo que ella está tranquila en ese aspecto.

"Él era muy él, sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si hubiera querido se va, ¿quién detiene a los hombres?, nadie, no lo detiene nadie así que él siempre hizo lo que quiso y muy bien hecho, así me critiquen, sigo en la misma posición".

Así es el altar que pusieron en honor a Vicente Fernández

El altar que pusieron para honrar la memoria de Vicente Fernández fue abierto al público y se encuentra en el rancho Los 3 Potrillos.

La impresionante ofrenda del "Charro de Huentitán" fue elaborada por manos artesanales de Michoacán y se utilizaron alrededor de 72 mil flores de cempasúchil; el altar tardó siete días en ser montado.

Al igual que las ofrendas tradicionales, cuenta con los tres niveles que representan el inframundo, el mundo y el cielo, además de lo que más le gustaba al cantante y algunos retratos.

Uno de sus elementos que más resaltan del impresionante altar de muertos de Vicente Fernpandez es el tapete en el que se dibujaron notas musicales, flores y mariposas monarca. Además de la frase “Y sigo siendo el Rey” y el logo del cantante “VFG”.

En caso de querer visitarlo, los horarios y días para hacerlo son los siguientes: