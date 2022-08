Doña Cuquita no sería la heredera universal de Vicente Fernández, afirman

Luego de que Televisa estrenara a principios de año la bioserie de Vicente Fernández "El último rey, el hijo del pueblo", la familia del cantante decidió proceder legalmente contra la televisora, pues desde un principio Doña Cuquita y sus hijos revelaron que "El Charro de Huentitán" nunca autorizó dicha producción y mucho menos que fuera Pablo Montero quien le diera vida.

Ahora, luego de que Doña Cuquita demandara a Televisa-Univisión por la serie "El último rey", se ha dado a conocer que la Dinastía Fernández perdió la batalla legal, sin embargo, las razones apuntan a que la esposa de Vicente Fernández no sería su heredera universal y por eso no hay nada que pueda pelear.

Cabe mencionar que en toda esta situación, también demandaron a Olga Wornat por su libro con la biografía no autorizada de Vicente Fernández y ordenaron que se sacara de todas las librerías del país.

¿Por qué Doña Cuquita perdió demanda contra Televisa por serie de Vicente Fernández?

Una fuente cercana a la familia reveló a la revista TV Notas que la dinastía Fernández no logró evitar que Televisa frenara la serie debido a que no presentaron la documentación necesaria ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) porque probablemente la familia de "El charro de Huentitán" estaría guardando un secreto o información que no quieren que se revele.

“(No obtuvieron buena resolución) porque no presentaron completos los documentos ante el IMPI. Quizá haya algo que la familia no quiere que ellos sepan”, dijo la fuente

De acuerdo con esta persona, para que la infracción que la familia de Vicente Fernández estaba solicitando contra Televisa procediera, se les solicitó la escritura pública, el título y el oficio de renovación del registro de la marca de "El Charro de Huentitán", pero no se los entregaron.

"Los documentos pueden ser firmas, la carátula, el registro, nada importante, pero si faltan hojas, es por algo. Al no cumplir, no se le dio trámite y por eso Televisa pudo pasar la serie, se desechó la infracción solicitada”, detalló.

¿Doña Cuquita no es la heredera universal de Vicente Fernández?

Cabe mencionar que la razón por la que Doña Cuquita y la familia Fernández no habría entregrado dicha documentación es lo que más llamó la atención, pues podría ser que, la esposa de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, no sería la heredera universal del cantante.

Este no sería el único motivo, pues en caso de que Doña Cuquita sí fuera su heredera universal, entonces posiblemente hay algún secreto o "cosas más gruesas" que la dinastía Fernández no quiere que se revelen.

"Podría haber cosas muy gruesas que aparecen en la escritura y prefirieron perder que darle más armas a Televisa para que les saquen más cosas y acabar de balconear temas de la familia".

Además reveló que, según rumores, las marcas pudieron quedar a nombre de Gerardo Fernández, lo cual mencionó en una ocasión Olga Wornat, autora del libro en el cual se basó la serie de Televisa.

También mencionó que en los documentos faltantes podría haber "posibles adeudos de impuestos, aparición de hijos no reconocidos, peor aún, como te decía, que resulte que doña Cuquita no es heredera universal de Vicente Fernández".