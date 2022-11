Muere Juan Pablo Rodríguez, influencer de 21 años, a causa de cáncer; así lo despidieron

Juan Pablo Rodríguez, mejor conocido como “Juanpi”, era un influencer de 21 años, que murió el pasado 31 de octubre a causa de cáncer. En redes sociales se confirmó la noticia de su fallecimiento y varios personajes del mundo de las redes sociales se despidieron del joven.

JuanPi tenía solo 19 años cuando le dectectaron cáncer y logró superar la primera etapa, sin embargo, hace apenas unas semanas la enfermedad regresó e hizo metástasis en su pulmón izquierdo y desafortunadamente también le detectaron un tumor cerebral. Su hermano era quien le decía a los 35 mil seguidores de “Juanpi” sobre su estado de salud luego de que hace seis semanas dejara de estar activo en redes.

Así se despidieron de JuanPi, el influencer que murió de cáncer

Sus familiares y novia abrieron una página para recibir donaciones y así costear los gastos médicos. La joven llamada Fernanda Salinas, quien era pareja de JuanPi, también confirmó la muerte del influencer y escribió: "Nos vemos en otra vida mi amor, te amo para siempre". También su primo, el Tiktoker Nico Vives, se despidió emotivamente.

"mi Juanpi… nunca pensé tenerte que escribir por aquí, y mucho menos pensé que la vida me quitaría a mi primo favorito tan rápido, estoy triste no te lo voy a negar, pero se que todo tiene un propósito y misión en esta vida y no me queda nada más que agradecerte por siempre ser mi primo grande..." se lee en la publicación del famoso Tiktoker

¿Qué es el osteosarcoma, cáncer que padecía Juan Pablo Rodríguez?

De acuerdo con la clínica Mayo, es un tipo de cáncer en las células que forman los huesos. El osteosarcoma se encuentra con mayor frecuencia en los huesos largos (más a menudo en las piernas, pero a veces en los brazos), pero puede comenzar en cualquier hueso. En casos muy raros, ocurre en el tejido blando fuera del hueso.

El osteosarcoma tiende a ocurrir en adolescentes y adultos jóvenes, pero también puede ocurrir en niños pequeños y adultos mayores. El tratamiento generalmente incluye quimioterapia, cirugía y, algunas veces, radioterapia. Los médicos seleccionan las opciones de tratamiento en función de dónde comienza el osteosarcoma, el tamaño del cáncer, el tipo y grado del osteosarcoma y si el cáncer se ha diseminado más allá del hueso.