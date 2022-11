Cazzu es abucheada por ''burlarse'' de los mexicanos (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.— La cantante Cazzu está dando de qué hablar y no precisamente por su noviazgo con Christian Nodal, el cual ya no ocultan más. Recientemente, la argentina se presentó en un Festival Musical realizado en la Ciudad de México, aunque su presentación fue muy aplaudida, en un momento de su show la intérprete de "Maléfica" fue abucheada, pues se ''burló'' de la derrota de los mexicanos ante la Selección de Argentina.

Fue durante el Flow Fest que la trapera tocó fibras sensibles al hablar de la derrota de México ante Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Sin embargo, Cazzu desde que piso el escenario del festival de música trató de encender los ánimos del público poniéndolos a bailar con sus grandes éxitos, pero la novia del ex de Belinda hizo un comentario que no fue bien visto, por lo que las personas que asistieron a escucharla arremetió contra ella.

Y es que la cantante argentina no pudo evitar señalar que la audiencia probablemente estaba triste por la forma en la que la Selección Mexicana perdió ante la escuadra albiceleste.

Tras ese comentario, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la sudamericana, recibió los abucheos y rechiflas de los asistentes, pues aunque aparentemente sus palabras no fueron con mala intención, muchos lo sintieron como una burla, por ello algunos hasta se la ‘mentaron’ y amenazaron con irse de su show.

Pese a su desatinado comentario, la argentina continuó con su presentación, aunque constantemente cuestionó al público cómo se sentían, pues Cazzu notaba un poco de apatía por parte del público, esto a pesar de que al inicio de su concierto advirtió a la seguridad del evento estar pendientes de algún incidente que pudiese derivar del "trap intenso" que iba a interpretar.

No obstante, al sentir la reacción de rechazo por parte de algunos, la novia de intérprete de "Botella tras botella" trató de enmendar su error felicitando a los mexicanos por su actuación en el partido del pasado sábado 26 de noviembre.

“Felicidades, locos, hicieron tremendo partido... No lo vi, no me gusta el fútbol, no lo vi, no me importa. Aguante, México, aguanten todos”, expresó la intérprete de tema como "Turra" y "Mucha data".