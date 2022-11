Christian Chávez confiesa por qué RBD se separó; exhibe adicciones y maltrato en Televisa

RBD ha sido una de las bandas más famosas en México y es que el éxito que tuvo la novela "Rebelde" traspasó fronteras y se convirtió en un fenómeno mundial.

Sin embargo, todo en esta vida tiene un precio, y es bien sabido que tanta fama puede traer problemas, no solo a nivel físico sino a nivel mental.

Christian Chávez, uno de los integrantes de RBD habló sobre todo lo que vivió gracias a Rebelde y, además, no solo exhibió la explotación de la que fueron víctimas gracias a Televisa sino que también confesó por qué fue que el grupo se separó.

Christian Chávez habla sobre RBD y Televisa; los explotaban y drogaban

A través de una entrevista con Yordi Rosado, Christian Chávez de RBD relató cómo había sido su experiencia dentro del grupo y cómo es que había manejado tanta a fama a tan corta edad, pues el cantante de "Solo quédate en silencio", era parte de uno de los grupos que marcaron a una generación completa.

Ante esto, el integrante de Rebelde confesó que tanto él como sus demás compañeros de la banda comenzaron a experimentar lo que son los ataques de ansiedad siendo muy jóvenes, pero para cada uno era diferente. Asimismo, Christian Chávez aseguró que fue un proceso muy desgastante para él ya que no tenía tiempo de nada y la fama fue demasiado.

“Era muy desgastante,,, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar... pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta”,

Sin embargo, Christian Chávez confesó que tras manifestar lo que padecían y sentían todos los integrantes, la producción de la novela de Televisa les daba una botellita que parecía "cocaína líquida" pues en cuestión de minutos los hacía sentir mucho más relajados y sin ansiedad.

“Nos daban una botellita que se llama five minutes Energy que parecía como cocaína líquida porque te la tomabas antes de salir al concierto y era así como que te trepaba”, comentó el actor

¿Por qué se separó RBD? Christian Chávez revela la verdadera razón

Christian Chávez confesó por qué RBD se separó y declaró que fue culpa de Televisa, ya que eran ellos quienes se quedaban con todas las ganancias y dinero que ellos hacían no solo en los conciertos, sino también en toda la parte comercial en la que su imagen y el nombre "Rebelde" o "RBD" era utilizado, como por ejemplo mercancía, accesorios, comida, entre otros.

“Nos pintaron la de ´Son los personajes de la novela, no son ustedes, son personajes de la novela, no eres tú´. (…) Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos wow, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el coliseo de Los Ángeles”

Christian Chávez se declaró gay y Televisa tomó decisión en su "contra''

Fue hace más de 5 años que Christian Chávez se declaró abiertamente gay, sin embargo, para ese momento el actor y modelo fue severamente criticado y juzgado, sin embargo, además de las reacciones de sus fans y de todo el público, la televisora de San Ángel tomó una polémica decisión respecto a su futuro dentro de la empresa.

El ex RBD reveló que Televisa le quitó su exclusividad y no le permitió trabajar en otros proyectos ni novelas debido a su orientación, pues después de sus declaraciones, nadie le iba a creer que podía interpretar papeles heterosexuales sabiendo que era gay.

uD83CuDFA5 | Emocionado, Christian Chávez revela que Anahi e Maite eram as únicas do RBD que sabiam do seu casamento antes de ter sua privacidade exposta. Confira: pic.twitter.com/jpemsTP3bY — Support Anahí ? (Fan Account) (@SupportAny) November 28, 2022

Cabe mencionar que Christian Chavez y el productor de Rebelde, Pedro Damián, sufrieron un intento de extorsión cuando presuntamente se filtraron unas fotos de su primera boda. Como no cayeron, él mismo salió a dar la cara y emitió un comunicado en el que hablaba sobre este tema.

Luego de que "saliera del closet", Christian Chávez confesó que le propusieron mentir sobre las fotografías de su boda, para que se creyera que se trataba de una producción que se tenía en puerta, sin embargo, se negó rotundamente.

“Yo dije: ‘¿cuánto cuesta la libertad?, ¿cuánto cuesta mi libertad?’ Yo veo muchos cantantes ya actores y algunas veces me lo llegué a cuestionar: ‘¿hasta dónde hubiera llegado si me hubiera quedado callado, si lo hubiera negado?’”

Aunque no fue expulsado de su banda y sus seguidores lo apoyaron, Televisa le quitó la exclusividad a Christian Chávez dado que, a su parecer, ya no podía hacer personajes heterosexuales en la telenovelas.

“A las dos semanas me mandan llamar de la empresa. Yo tenía una exclusividad y de pronto se me dice que en la empresa se hacen telenovelas y que, lamentablemente, por esa decisión que habíamos tomado Pedro y yo, a mí nadie me iba a creer ya que era heterosexual... Me dijeron que lamentablemente los planes que se tenían conmigo como actor ya no se iban a poder hacer."