Elenco de Harry Potter, nuevamente de luto por la pérdida de un actor

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo mágico de "Harry Potter" nuevamente se viste de luto, a tan solo unas semanas de despedir a Robbie Coltrane, quien diera vida a Hagrid. Los fanáticos ahora se despiden de una icónica voz que marcó el inicio de la saga fantástica: Leslie Phillips.

Lestie Phillips, un actor británico originario de Tottenham; prestó su voz al Sombrero Seleccionador en tres de las películas de la exitosa saga, obras escrita por la también inglesa J.K Rowling.

De acuerdo con E! News, su agente Jonatham Lloyd confirmó la muerte y explicó que el artista falleció el lunes 7 de noviembre a los 98 años, en su hogar:

"Estaba en paz y con su amada esposa Zara", dijo.

¿Quién fue Leslie Phillips?

El actor también es recordado por interpretar papeles cómicos sobre la clase alta inglesa en: "Carry On Nurse", "Carry On Teacher" y "Carry On Constable" en 1959 y 1960.

Por su parte, Warner Bros también compartió un emotivo comunicado con respecto a la muerte:

"Estamos increíblemente tristes por escuchar acerca del fallecimiento del maravilloso Leslie Phillips, quien dio voz al Sombrero Seleccionador con un ingenio y un estilo inimitables en las películas de 'Harry Potter".

"Sus palabras dieron una calurosa bienvenida a cada estudiante a su llegada a Hogwarts y revelaron dónde prosperarían mejor. Se le extrañará mucho", se lee.

El actor consumó una trayectoria de de 85 películas y 90 programas de televisión.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, en el 2014 se supo que había sufrido un derrame cerebral pero se recuperó con fuerza.