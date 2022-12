¿Qué le pasó a Angélica Rivera? exhiben 'adicción' a cirugías y así luce actualmente (FOTOS)

Angélica Rivera, quien fuera esposa de Enrique Peña Nieto y primera dama de México, reapareció hace unos días en un evento junto a sus hijas, y es que aunque la actriz ha estado alejada de la televisión desde hace varios años, en varias ocasiones se ha dejado ver mostrando que se encuentra perfecta y tomando un descanso de todo lo mediático que fue su matrimonio con el expresidente.

Sin embargo, Angélica Rivera está siendo sumamente criticada luego de que en sus más recientes fotografías luciera con un drástico cambio en el rostro, el cual aparenta estar más "joven" sin embargo, usuarios aseguran que la "gaviota" se hizo algo en la cara, pues no luce igual que antes. Además, una fuente cercana a la actriz de Televisa reveló que sufre una extraña adicción. Esto es lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Angélica Rivera? Reaparece "más joven" y con su rostro cambiado

A través de una entrevista para una famosa revista de espectáculos, un supuesto maquillista de Angélica Rivera y su hija, Sofía Castro, reveló que la exesposa de Enrique Peña Nieto tiene una obsesión por "lucir perfecta" y eso ha hecho que se vuelva adicta a cualquier tipo de tratamiento estético o cirugía que la haga ver mucho más joven de lo que es y sin ninguna imperfección.

"Angélica Rivera ya es otra. Cada vez que la veo, luce más joven; pero no es de a gratis, su dinero le ha costado, cada seis meses va con su cirujano para ver qué le quitan y qué le ponen", reveló

Asimismo, la fuente confesó que para el evento que tuvo hace unas semanas en Miami, tanto Angélica como Sofía fueron con un conocido cirujano colombiano a que les diera una "arregladita" y les inyectara bótox, ácido hialurónico, entre otras sustancias.

Cabe mencionar que el maquillista asegura que Angélica Rivera tiene una adicción por los tratamientos estéticos y ya hasta está perdiendo las facciones, incluso contó una anécdota en la que mientras la maquillaba, ya no se podía reír, lucía paralizada y su sonrisa se veía "acartonada".

“En una ocasión, mientras maquillábamos a Angélica Rivera, le notamos paralizada la boca; cuando se ríe, ya no se ve natural, ya tiene una sonrisa muy acartonada, al igual la mirada. Se inyecta tanto bótox y ácido hialurónico para quitarse las patas de gallo y las ojeras, que ya perdió la mirada natural, se le ve rara, los ojos los tiene más separados y sin expresión”, contó.

En la entrevista también comentó que Angélica Rivera se rehúsa a envejecer y que está en sus planes regresar como protagonista a las telenovelas, pues no quiere papeles secundarios. Además, declaró que hará lo que sea necesario para verse más joven y no dejará de pintarse el cabello, pues no quiere lucir como su excuñada Verónica Castro a su edad.

“Angélica se niega a envejecer, quiere regresar a la televisión este 2023, pero como protagonista, y no con el papel de la mamá o la tía. Asegura que aunque tenga 60 o 70 años, buscará todas las opciones posibles para verse joven; dice que jamás dejará de teñirse el cabello, que no quiere que la vean con canas como a su excuñada, Verónica Castro, que ella jamás aparecería así públicamente”.

Del mismo modo, comentó que tanto Angélica Rivera como su hija Sofía Castro se han hecho infinidad de cirugías; la hija de la exprimera dama ya parece una "muñeca" pero no en el buen sentido, pues está totalmente cambiada; tiene sonrisa falsa, se ha hecho lipoesculturas, entre otros.

“De Sofía, ni hablar, ha perdido totalmente la naturalidad y frescura de su rostro, su boca se ve como de muñeca. Entre hilos tensores, dientes postizos, bótox, ácido hialurónico y lipoesculturas faciales, ya están totalmente cambiadas”.

¿Cuántas cirugías tiene Angélica Rivera? Antes y después de "la gaviota"

El maquillista aseguró que, en 2019, Angélica Rivera se "estiró la cara" y se quitó papada; un año después, se afiló la nariz. Actualmente y como se menciona en párrafos anteriores, acude con un cirujano para ver qué ajustes le puede hacer a su rostro y gasta millones de pesos en dichos procedimientos.

Asimismo, tanto ella como Sofía están traumadas con lucir siempre perfectas y se han sometido a todo tipo de operaciones y procedimientos como por ejemplo: hilos tensores en los ojos para jalarlos, rinoplastías, lipoesculturas faciales, bichectomías y otros tratamientos para lucir más sus curvas.

"En sesiones de maquillaje hemos escuchado cuando Angélica le dice a Sofía que ya hace falta ir con el médico para un retoque de bótox, o Sofía le dice a su mamá. Ambas se han hecho adictas a todo tipo de procedimientos estéticos y operaciones, pero de tanto que se están metiendo en la cara, están perdiendo sus facciones y hasta su gesticulación”.

Cabe mencionar que apenas en 2020, Vico Guadarrama quien era otro de sus maquillistas y amigo de confianza de "La gaviota" reveló que Angélica Rivera no se había hecho nunca ni una sola cirugía y que por el contrario únicamente utilizaba crema hidratante y bloqueador para cuidar su piel.