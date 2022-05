Angélica Rivera vive en lujosa mansión; exhiben cómo es y cuál es su precio (FOTOS)

Angélica Rivera fue primera dama de México luego de casarse con Enrique Peña Nieto, sin embargo, parece que todo el matrimonio era una farsa, pues aunque se rumoraba que solo estaban juntos por el tema político, la pareja lo "confirmó" luego de anunciaran su separación una vez que terminó el mandado del expresidente.

Ahora, "La Gaviota" está alejada del medio artístico y se encuentra viviendo en una lujosa casa en Miami la cual ya exhibieron en redes sociales. Esto es lo que sabemos.

¿Cómo es la casa de Angélica Rivera?

Durante la emisión del programa "Chisme No Like" con Javier Ceriani y Elisa Beristaín expusieron el lujoso complejo en el que vive la ex primera dama de México, Angélica Rivera. Cabe mencionar que, de acuerdo a la información revelada "La Gaviota" ya tenía este departamento antes de casarse con Peña Nieto.

La propiedad cuenta con tres dormitorios y su precio es de 3.5 millones de dólares. En 2016, el diario británico The Guardian publicó que la actriz de Televisa vivía en un edificio de lujo en Miami, Florida y ella misma mencionó en 2014, cuando enfrentó el escándalo por la "casa blanca", que también era dueña de un condominio en Estados Unidos, por lo que se refería a este.

La propiedad de Angélica Rivera se encuentra en el 304 del edificio, además, se dice que también ocupa una extensión de su hogar, en el departamento marcado con el número 404. Haz clic aquí para ver el vídeo completo con las imágenes de la casa de Angélica Rivera.

¿Qué hace Angélica Rivera actualmente?

La realidad es que se sabe poco de la vida de Angélica Rivera hoy en día, pues luego de que fungiera como primera dama de México durante su matrimonio con Enrique Peña Nieto y de que se separara del expresidente hace más de tres años, la actriz eliminó su cuenta de Instagram y sólo la podemos ver de vez en cuanto en fotos que publican sus hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro.

Hasta el día de hoy, Angélica Rivera no ha retomado su vida pública y en su momento, antes de que decidiera alejarse de las redes sociales, había mencionado que quería regresar a las telenovelas. Sin embargo, fue su expareja, el productor "Güero" Castro quien reveló que no se encontraba trabajando en ningún proyecto.