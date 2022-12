Se burlan de la novia de Piqué por el look que lució en Praga. (Megamedia).

PRAGA.— Luego de que Gerard Piqué hiciera "oficial" su noviazgo con Clara Chía Marti, la joven se ha convertido en blanco de críticas y burlas. El reciente viaje que realizó la española de 23 años con el exfutbolista a Praga, fue la excusa perfecta para que los fans de Shakira se burlan del look que llevaba la novia del exjugador.

Se burlan de Clara Chía Marti, la novia de Piqué por su apariencia

Si bien Clara Chia no es una figura pública, a raíz de su relación con Gerard Piqué, cada movimiento de la estudiante de Relaciones Públicas es registrado por la prensa internacional, debido a ello internautas tiene fácil acceso a ella.

Asimismo, debido a que es señalada como la culpable de haber causado la ruptura entre el también empresario y la colombiana, muchos suelen compararla con la intérprete de "Ojos así".

Aunque más que resaltar las diferencias entre ambas, varios internautas prefieren criticarla y ridiculizarla.

Recientemente, Clara Chía Marti fue objeto de burlas, pues cibernautas emitieron su opinión hacia la apariencia que lució en Praga, a donde viajo con Piqué para festejar el aniversario de su relación sentimental y desmentir los rumores sobre un presunto rompimiento.

De acuerdo con internautas, la joven novia del exfutbolista lució un atuendo muy "desarreglado", asimismo, señalaron que a pesar de que su look se veía un tanto elegante, era básico.

Otras más comentaron que lucía un aspecto desarreglado, con el mismo peinado de siempre y sin ponerle un poco de empeño en su maquillaje; tras estas críticas no dudaron el recalcar que la colombiana se ve mucho mejor que la joven de 23 años.

"Nunca se arregla, no se esmera en arreglarse un poco, no supera a Shakira, su forma de vestir es demasiado simple, parece que siempre estuviera desarreglada, con el cabello siempre sin peinar...", fueron algunos de los comentarios de los fans de la cantante quienes no pudieron evitar hablar de la apariencia de la actual novia de Piqué.

No obstante, vale la pena señalar que esta no sería la primera vez que le critican su look, pues según los usuarios de redes sociales, su vestimenta desde siempre ha dejado mucho que desear.

De igual modo, algunos manifestaron que ella es la que propicia las burlas y críticas por no vestirse "adecuadamente" para salir con una celebridad como lo es Gerard Piqué.

Lo cierto es que quizás Clara Chía Marti vista bien o mal, tendrá que aprender a lidiar con el rencor de los fans de Shakira, pues ellos jamás le perdonaran que el exjugador del FC Barcelona supuestamente le fuera infiel a la cantante con ella.

