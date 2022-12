CIUDAD DE MÉXICO.— Recientemente, Maca Carriedo se vio envuelta en la polémica luego de que Anahí la confrontara en plena transmisión en vivo del programa La Más Draga, tras el revuelo que se generó, Adela Micha, jefa y amiga de la exconductora del programa "Hoy" se pronunció al respecto, pero las palabras de la periodista resonaron.

Adela Micha confronta a Maca Carriedo por polémica con Anahí ¿La regañó?

Fue en su programa La Saga, que Adela Micha decidió abordar el tema por el que su compañera Maca Carriedo y la cantante Anahí ocuparon los titulares de varios medios de comunicación.

Si bien Maca señaló que la cantante y ella habían lima asperezas, luego de que se disculpará por haberse burlado en el pasado de los problemas alimenticios que padeció la ex RBD, la también presentadora de TV decidió llamarle la atención a la exconductora del matutino de Televisa.

En la emisión del programa liderado por Adela Micha, la conductora de Unicable aceptó que ella fue una gran detractora de Anahí hace diez años, por ello cuando la también actriz le mencionó los mensajes en su contra (los tuits), ella no recordaba a qué se refería.

“Con mucha pena se lo dije, fue una hater más hace 10 años o más. A veces decimos cosas desde otro lugar, en otro momento de la vida, cuando te subes al tren del mam$%... Le juro que tuve que revisar todo. Cuando me dijo Anahí eso del Twitter, no entendí, la verdad es que no lo tenía en mente...”, explicó la conductora de TV.

Tras el argumento de Maca, la expresentadora de noticias de Televisa se vio en la "necesidad de regañarla", aunque la llamada de atención fue muy particular.

“La caga$3%&…, mana, pero en tu defensa, y no por que seas mi amiga, eras una pinch%&… jovencita pendej&$/…; que sigues siendo muy joven, pero pendej… $%&!”, externó Adela

Maca Carriedo reiteró en el programa de Adela Micha que lamentaba lo que dijo sobre Anahí, pero afirmó que eso ya quedó en el pasado, aunque indicó que sí sintió vergüenza de quien fue en el pasado.

“Estoy muy incómoda con saber que, aunque no me acordaba y era otro tiempo, lo dije porque sigo siendo yo. Aunque haya pasado hace 10 o 20 años, así que aquí estoy y ofrezco una disculpa”, concluyó.

¿Qué le dijo Anahí a Maca Carriedo en La Más Draga?

Fue el pasado 13 de diciembre en la final de La Más Draga, en su quinta temporada, que Anahí estuvo como invitada especial y jueza.

La actriz de la telenovela "Rebelde" aprovecho su encuentro con Maca Carriedo para recordarle las ofensas que emitió contra ella en el pasado

“Yo sé que te caigo medio gorda pero no abuses... Eso nomás en el Twitter, aquí no”, exclamó la cantante durante la ceremonia de la final del reality show de drag queens mexicanas.

Tras el reclamo de Anahí, internautas generaron una ola de críticas y ataques en contra de la conductora que fue relacionada sentimentalmente con Galilea Montijo.

Las agresiones y bullying que ha generado @maca_online a una persona con trastornos alimenticios no debería normalizarse en la final de #LMD5 siendo @Anahi la invitada especial que siempre ha apoyado a la comunidad. @Lamasdraga pic.twitter.com/rvqzsAkk7H — Luis Javier (@luiz_javier) December 14, 2022

Debido a la gran cantidad de comentarios negativos, Maca se disculpó con la actriz y cantante y ésta dio por terminada la "disputa".

Cosas que pasan por andar de hater sin sentido . Esto es para ti @Anahi https://t.co/1d2md6iGrT pic.twitter.com/GlaBxWw0v2 — Maca Carriedo (@maca_online) December 15, 2022

