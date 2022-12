MÉXICO.— Allisson Lozz, exactriz de Televisa, desató la preocupación de sus fans luego de dar a conocer que tuvo una recaída en su salud metal luego de que decidió regresar a México. De acuerdo con la exprotagonista de telenovelas, desde los 11 años sufre de diferentes enfermedades a causa del estrés que le provocó trabajar en televisión, por lo que nuevamente está lidiando con la depresión y ansiedad.

Allisson Lozz sufre recaída a su regreso a México; su salud mental se vio afectada

La ahora vendedora de cosméticos fue una de las actrices a quien se le auguraba un gran futuro en la pantalla chica, pues los pocos melodramas que protagonizó en la televisora de San Ángel la colocaron en el gusto del público.

Sin embargo, tras la insistencia de sus seguidores de que regrese a la televisión, la exactriz reveló que sufrió de diferentes enfermedades cuando se dedicaba a la actuación, debido a ello a los 16 años decidió alejarse por completo del mundo de la farándula; luego se mudó a Estados Unidos.

Tras varios años viviendo felizmente en el país vecino, Allisson recientemente decidió regresar a México, pero su retorno desencadenó que la ansiedad y depresión que mantuvo en control por mucho tiempo, volviera.

Mediante su Instagram, la protagonista de "Al diablo con los guapos" explicó que la ansiedad regresó “justo en el momento que menos debería”. Asimismo, la exactriz de Televisa mencionó que entre los síntomas que esta padeciendo están las migrañas, falta de aire y querer alejarse de la gente.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña... desde mis 11 años... el retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales. Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltara el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo”. detalló la vendedora de cosméticos.

En su vídeo, Allisson Lozz comentó que desde que comenzó su tratamiento y se volvió Testigo de Jehová, había logrado mantener bajo control su vida, lo cual fue hasta hace unos días, ya que cuando regresó a México sufrió una recaída.

“Dejaron de darme miedo las multitudes y logré volver a salir adelante... aunque tengo recaídas cada mes, pero nada que me haga sentir como antes... hasta ayer. No recordaba cómo era sentir todo eso junto y haciendo retrospección, nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos”, explicó la protagonista de "En nombre del amor".

¿Qué hace Allisson Lozz en México, regresará a la televisión para protagonizar una novela?

Actualmente, la exestrella juvenil de Televisa se dedica a la venta y promoción de una reconocida empresas de maquillajes y productos de belleza. Dicha marca se comercializa tanto en México como Estados Unidos por lo que Allisson podrá continuar con la venta de sus cosméticos en el país.

Cabe destacar que en varias ocasiones ha recalcado que no le interesa volver a la televisión porque no disfruta de la fama.

Te puede interesar: Allisson Lozz sufrió una recaída en su salud mental en su regreso a México