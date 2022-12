Super Junior en México: ¿Por qué la confirmación causó polémica en redes sociales?

Super Junior regresa por quinta ocasión a México, tras coronarse como el evento de K-Pop más vendido en el país, al lograr en cada ocasión un "sold out" en la Arena Ciudad de México; sin embargo, el anuncio del tan esperado "come back" no cayó en gracia a las ELF, como se le conoce a sus seguidoras.

La banda, conformada en 2005 por SM Entertainment, estará de regreso en tierra azteca el 15 de febrero próximo con sus nuevo integrantes activos, de los 13 que confirman la agrupación original, pero en esta ocasión no será la Arena Ciudad de México que reciba es "Super Show 9".

Super Junior se presentará en el Velódromo Olímpico, lo que desató el enojo de sus seguidores, siendo que el recinto cuenta -según una búsqueda en línea- con la capacidad para 6,400 personas, siendo que la Arena Ciudad de México puede albergar a 22,300.

Cabe recordar que en su primera visita a México, Super Junior agotó en cuestión de horas la preventa de boletos, así como la oficial que se abrió días más tarde, logrando con ello su primer "sold out" en el país, que repetiría en dos ocasiones más en el mismo recinto. Además, fue en el 2018 que la banda se presentó en el Estadio Azteca, como parte del cartel musical de los Premios Telehit.

Super Junior en México: cuándo inicia la venta de boletos

Será el 22 de diciembre próximo que inicie la preventa para el concierto de Super Junior en México, sin embargo, a través de redes sociales ELF ha iniciado una campaña para pedir el cambio del recinto, que rápidamente se volvió tendencia y ha alcanzado eco en usuarios internacionales, que buscan ayudar a las mexicanas a cumplir su petición.

NO SE DETENGAN DE TWITTEAR ELF, NO PERMITAMOS QUE HAGAN DE MENOS EL PODER DE ELF MÉXICO Y SUJU EN EL PAIS, MERECEMOS LA ARENA CDMX PARA EL SS9!uD83DuDCAA#RicardoSalinas traiga a #SUJUenlaArenaCDMX y vendan los boletos por #SuperBoletos #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/pJ960Ja1pK — Super Junior Supports (@SJSupportsLATAM) December 19, 2022

SUPER JUNIOR LLENA RECINTOS CON CAPACIDADES ENORMES ¿Y LOS QUIEREN LLEVAR A UNO DE 7000 PERSONAS? ES UNA BURLA.#SUJUenlaArenaCDMX#CambioSS9enMexico pic.twitter.com/tNWdhDoql7 — tago? (@xdalnimharuu) December 19, 2022

Al respecto, el Velódromo Olímpico emitió un comunicado asegurando que la información descrita en redes sociales es obsoleta, por lo que pidió al público darle una oportunidad al recinto.

"El Velódromo Olímpico cuenta con la infraestructura, capacidad y las condiciones necesarias para levar al cabo esta producción del más alto nivel. Somos un inmueble totalmente rehabilitado y mucha de la información que se encuentra actualmente en redes sociales es obsoleta después de la remodelación", se lee en el escrito.

Además, la administración destaca la zona privilegiada y céntrica del inmueble, considerando con ello que se brindará la atención necesaria para hacer de este espectáculo una gran expeciencia.

Ricardo Salinas Pliego, ¿salvador del "Super Show 9"?

La petición de las llamadas ELF no reparó en esfuerzos por llamar la atención incluso de empresarios, a fin de lograr el cambio del recinto que permita que más seguidoras logren vivir la experiencia del "Super Show 9".

Uno de los convocados fue Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión y Banco Azteca, quien convocó a las ELF a demostrarle que es una inversión segura, para así "pensar" en ayudarles.

A ver… de que se trata, dígame, la escucho y si puedo le ayudo. https://t.co/NOWLsTAkm7 pic.twitter.com/Wtt2lgsf1k — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2022

Después de superar los mil "retuits", el empresario valoró la petición de las ELF lo que calentó los ánimos ante la posibilidad de que el empresario realmente pudiera llevar a Super Junior de regreso a la Arena Ciudad de México.

Incluso no faltó quien le sugiriera que en caso de que cumpliera con la petición, ELF podría convertirlo en presidente de México, a lo que él respondió que no era necesario desearle mal.

Porque desearme el mal? — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2022

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos para el concierto de Super Junior en México el 15 de febrero de 2023, lo que dará inicio por lo grande a los conciertos de K-Pop en México, con una de las agrupaciones que ya se han convertido en leyenda, sumando 17 años en la industria musical en Corea del Sur.