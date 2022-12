Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Así fue su peor pelea frente a José Eduardo Derbez (VÍDEO)

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, habló sobre el matrimonio de sus padres, su relación y cómo es que se llevaban luego de la polémica separación que tuvieron en la que él, fue el más afectado.

El actor estuvo con Yordi Rosado y durante una entrevista para su canal de Youtube reveló varias anéctodas y experiencias con sus papás y revivió una de las peleas más fuertes que tuvieron frente a él. Esto fue lo que dijo.

Así fue la pelea más fuerte entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Es bien sabido que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no tienen una buena relación desde su separación, sin embargo, eso ya es algo normal para José Eduardo Derbez, el hijo que ambos tuvieron y que, por mucho tiempo, estuvo lejos de su padre y sus hermanos Aislinn y Vadhir Derbez.

El actual conductor de "Miembros al aire" recordó parte de su infancia en la entrevista con Yordi Rosado y reveló cómo fue la peor pelea entre sus papás, pues incluso reveló que hasta golpes hubo.

José Eduardo Derbez comentó que todo sucedió debido a que su padre, Eugenio Derbez, pasó por él a la escuela sin el permiso de su madre, pues aparentemente había una orden de restricción y para que el actor pudiera convivir con el pequeño tenían que estar Victoria Ruffo o la "nana" presentes.

“Estuvo muy feo porque tengo entendido que había una restricción en ese momento. Tenía que estar mi mamá o la ‘nana’ si veía a mi papá”.

En aquel entonces, cuando la relación de sus padres no era la mejor, su salida del colegio se encontraba atada a que fuera su madre, su niñera o el chofer:

“Mi papá, por sus huesos, decidió pasar por mí al colegio. Brincándose al creo que juez y los permisos. Según yo también por ser Eugenio Derbez que iba empezando su apogeo ayudó a que la maestra dejara que me fuera con él”.

Eugenio Derbez llevó a José Eduardo a comer a un restaurante en la ciudad de México y al pasar el rato, el actor vio su teléfono y le comentó que ya tenía que regresarlo a casa.

“Cuando regresamos a mi casa, mi mamá se había vuelto loca. Creo que ya le había marcado a la policía. Yo llegué normal y me dijo mi madre ‘súbete’... La vi tan mal que no me quise quedar a ver qué pasaba... no vi cómo le fue a mi papá pero seguramente hasta cachetada hubo”.

Esa fue la última vez que José Eduardo Derbez vio a su papá, Eugenio Derbez, de quien muchos años estuvo alejado e incluso se decía que el actor "no lo quería". Sin embargo, en la serie "De viaje con los Derbez", ´él mismo relata que durante mucho tiempo le tuvo coraje a Victoria Ruffo por haberle prohibido ver a su hijo, pues hacía todo para poder tener contacto con él, y nunca se lo permitieron.

José Eduardo Derbez revela cómo era la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Por otro lado, José Eduardo Derbez también habló de cómo era la relación de sus padres antes de su separación y cómo es que se llevaban. Ante esto, reconoció que no recuerda momentos bonitos o felices de los tres juntos, sin embargo, recuerda mucho más los problemas y la peleas que tenían Eugenio y Victoria.

“Te voy a ser sincero, no recuerdo momentos bonitos de los tres... Tengo entendido que ellos estuvieron como un tiempo juntos, después como que terminaron, regresaron, me tienen a mí y ya vivían juntos”, explicó

José Eduardo Derbez recordó también un momento muy triste, pues habló del día en el que Eugenio Derbez se fue de la casa; él y Victoria Ruffo estaban discutiendo muy feo y el actor simplemente agarró sus cosas y se salió de la propiedad.