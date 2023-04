Marimar Vega víctima de robo en plena Navidad; exhibe al presunto culpable

MÉXICO.— Marimar Vega denunció que fue víctima de un robo por parte de un repartidor que labora para una conocida aplicación; la actriz indicó que usó la app por lo que pudo constatar que recogieron su paquete y luego le cancelaron, pero sin darle algún motivo del porqué.

La protagonista de la película "La Boda de Valentina" narró lo sucedido a través de sus historias de Instagram. En su publicación, Marimar Vega afirmó que un empleado de la aplicación Rappi habría tomado su encargo y al hacérselo saber a la empresa, ésta no le resolvió su problema.

De acuerdo con la actriz ella recibió la notificación de que su paquete fue entregado al repartido, pero tras esto le cancelaron la entrega sin aparente razón alguna; debido a ello, Marimar denunció lo sucedido.

“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron! Llevo 2 horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución. Conclusión me robaron. Y no se hacen responsables”, escribió la actriz en su red social.

Tras su denuncia, y con la finalidad de exhibir el mal servicio de la app, Marimar Vega compartió testimonios de otros usuarios que les pasó lo mismo.

Hasta el momento, Rappi no se ha pronunciado sobre el robo que sufrió la actriz de "Amor de mis Amores" por parte de uno de sus repartidores, ni han publicado algún mensaje que responda o de solución a la denuncia de Marimar.

La última publicación en el perfil de Instagram de la app fue el día 23 de diciembre de 2022; en sus historias nada más informaron sobre el horario de trabajo tanto del 24 como 25 de diciembre.