Eduin Caz es hospitalizado y revela que terminará el 2022 en un quirófano ¿qué le pasó?

Eduin Caz no se encuentra bien de salud, el vocalista de Grupo Firme nuevamente alertó a sus fans tras compartir un video en el que aparece en la cama de un hospital con suero y comiendo buñuelos que le mandó su mamá.

Aunque Caz y su banda de regional mexicano han tenido un año lleno de éxitos, en cuando a su estado de salud no le ha ido del todo bien a Eduin, quien desde marzo, tras ofrecer shows en el Foro Sol, terminó en el hospital. Ahora el cantante de Grupo Firme ha aclarado qué le pasó y por qué pasará año nuevo en el hospital.

Eduin Caz es hospitalizado y revela que será operado

Eduin Caz, integrante de Grupo Firme, reveló hace unos meses que padece de hernia hiatal desde hace años, la cual se complica cuando bebe mucho alcohol, vicio que el propio cantante ha intentado sacar de su vida sin mucho éxito, pues, por ejemplo, llevaba más de un mes sin tomar, pero a raíz del lanzamiento de nueva música regresó a las andadas, y ahora después de Navidad, apareció en una cama sin el mejor semblante.

Al respecto, tras la preocupación de sus miles de seguidores, el cantante de "Ya supérame" aclaró en su cuenta de Instagram qué le había pasado y por qué estaba hospitalizado.

"Familia ando aquí hospitalizado, se me había olvidado decirles, lo que pasa es que ya andamos aquí en los tratamientos. Ya me voy a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra, luego les voy a explicar más o menos que es lo qué me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor", dijo.

Caz también agradeció a todos aquellos que se han preocupado por él y mediante mensajes directos le han externdo su apoyo, cariño y preocupación;

"Gracias a todos los que se han preocupado y me han mandado mesnajes. Aquí andamos, gracias a Dios bien", finalizó.

Pensaron que Eduin Caz tenía Covid-19

En el programa Hoy Día, informaron que la voz principal de Grupo Firme se la pasó en la cama de un hospital debido a que tuvo una recaída por el asma que padece desde 2021.

A Caz le detectaron esta enfermedad respiratoria desde el 2021, cuando incluso pensaron que se trataba de Covid, esto explicaría por qué en más de una ocasión ha aparecido con máscara de oxígeno previo a algunos conciertos.

La noche del 24 de diciembre compartió una foto familiar deseando una Feliz Navidad; en una de las fotos aparece acariciando la pancita de su esposa Daisy Anahy, quien recientemente anunció que se convertirá en madre por tercera ocasión.

Eduin puso muy felices a sus fans tras postear un video en el que aparece cantando "Decide tú" con Julión Álvarez, por lo que cibernautas le pidieron que se armen más duetos con Álvarez.