René Franco es hospitalizado por Covid-19 y una bacteria ¿cuál es su estado de salud?

René Franco dio a conocer a través de sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado debido a complicaciones relacionadas a una bacteria y por el covid, al cual dio positivo hace unos días. El conductor pidió desde el hospital a sus seguidores que se cuiden y no bajen la guardia.

Recordemos que en días pasados, René Franco dio de qué hablar tras publicar en su cuenta de Twitter varias cosas relacionadas al hijo de su exesposa, y es que aunque él no es su padre biológico, asegura que ambos se tienen un cariño muy especial y que espera que las autoridades le permitan verlo y hacerse cargo de él junto con su mamá.

René Franco. ¿Cuál es su estado de salud tras tener covid-19?

El conductor René Franco informó a través de sus redes sociales que debido a una complicación derivada del covid-19, que le fue diagnosticado días atrás, y a una bacteria tuvo que ser hospitalizado. Así lo explicó en sus redes sociales.

“Estoy en el hospital por una mezcla de COVID y una bacteria. El COVID tiene más implicaciones de las que pensamos”, escribió el conductor.

No se descuiden, sí es una friega que este bicho los alcance y nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. — RENE FRANCO (@ReneFranco) December 28, 2022

Asimismo, recomendó a sus seguidores no bajar la guardia y seguirse cuidando para no contraer dicha enfermedad, ya que, asegura, no se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de cada persona.

René Franco aseguró también que cuenta con el esquema completo de vacunas y en la misma publicación también respondió a varios comentarios de sus seguidores que se preguntaban cómo ha evolucionado. El conductor de ‘La Taquilla’ respondió que ya está mejor.

Famosos reaccionan a hospitalización de René Franco

Luego de darse a conocer la información, varios amigos famosos del actor le escribieron para desearle pronta recuperación y enviándole buenos deseos. Nombres como Luis Gatica, Mauricio Barcelata y el productor Elías Solorio figuran entre los famosos que le desean se recupere pronto.

“Que todo esté bien René!”, Luis Gatica; “Pronta recuperación Rene. Te mando abrazo fuerte”, Mauricio Barcelata; m“Espero te recuperes pronto! Abrazo!”, Elías Solorio.