Venga La Alegría sí tendría fuertes cambios; famoso conductor rompe el silencio

Desde hace unos días se comenzó a rumorar que Venga La Alegría sale del aire, pues TV Azteca estaría preparando una nueva propuesta de matutino e incluso ya hasta se revelaron los posibles conductores.

Ingrid Coronado, Mauricio Mancera, Marco Antonio Regil y Ricardo Peralta, recién ganador de MasterChef Celebrity México, serían los nuevos presentadores a cargo del programa "Buenos días, México" siendo éste el nuevo nombre del programa que sustituiría a Venga La Alegría a principios del 2023.

Ahora, ha sido un famoso conductor de Venga La Alegría quien reveló lo que sucederá con el matutino en TV Azteca y confesó detalles de los cambios que tendrían el próximo año.

Venga La Alegría sí tendría fuertes cambios; conductor rompe el silencio

Fue Sergio Sepúlveda quien tuvo una entrevista con una famosa revista de espectáculos y ahí reveló detalles de los cambios que tendría Venga La Alegría luego de que presuntamente saldría del aire al terminar enero de 2023.

El conductor y productor reveló que los cambios siempre son buenos y que son una constante en la televisora, pues gracias a ellos es que vienen mejoras en todos los aspectos. Sin embargo, aseguro que tanto él y sus compañeros están preparados para todo lo que venga.

"Los cambios en Azteca son una constante, dentro del programa también son constantes y todos los cambios son para mejorar. Siempre que viene un cambio, viene una mejoría también en lo individual. Los cambios vienen de directivos pero todas son con el mismo objetivo, ser un programa de entretenimiento que haga olvidar a las señoras, a los señores y generaciones que de pronto tenemos malos momentos. Entonces estamos preparados para lo que venga".

Sin duda, el 2022 fue un año de riesgos y de muchos cambios en la televisora del Ajusco, como fue el caso del mismo programa que tuvo cambios dentro del panel de conductores con la salida de William Valdés y del productor Dio Lluberes:

"Todos los años son de retos, en especial este ha sido un gran año a nivel profesional y personal, estos cambios son de adpatación, en el día a día, al final de cuentas nos hacen madurar y te hacen crecer, así lo veo yo" nos compartió.

¿Venga La Alegría sale del aire? Sergio Sepúlveda responde

Desde la salida de Sandra Smester en medio de la polémica por un tema económico y de rating, se comenzó a hablar de cambios dentro del panel de conductores en Venga La Alegría así como de directivos del mismo programa, ante esto, Sergio Sepúlveda revela que es norma.

"Son decisiones de los ejecutivos del canal y ellos tomarán las mejores decisiones para el programa, siempre existen y hay que tomar los riesgos".

Sergio Sepúlveda, quien también ha tenido programas en solitario como 'Difícil de creer' cuenta con más de 20 años dentro de TV Azteca. donde inició como creador y productor y ahora es uno de los conductores más queridos de la televisión:

"Trabajo en esta empresa porque la amo, llevó 22 años en Azteca, y 17 en 'Venga la alegría'. Yo empecé en detrás de cámaras, no busqué el cuadro pero la vida me fue poniendo en cuadro. Hoy en día, te digo que me encanta la conducción... las dos cosas, tanto conducción como producción me gustan, pero el cariño del público es inigualable entonces si tuviera que elegir, me quedaría como conductor".