Conductor de Venga La Alegría hizo 'operación colchón' y fue despedido; ¿qué es y a qué se refiere?

Venga La Alegría es uno de los matutinos más importantes actualmente, sin embargo, en los últimos meses ha sufrido muchos cambios pues tras la salida de Sandra Smester, varios de los conductores temen perder su trabajo.

Al parecer la exdirectora de contenidos de TV Azteca dejó en deudas millonarias a la empresa, pues invirtió más de lo que recuperó y las audiencias en lugar de aumentar, disminuyeron considerablemente, razón por la que fue destituida de su cargo.

Fue precisamente Venga La Alegría uno de los programas que más ha bajado de raiting; desde la llegada de Dio Lluberes al matutino gracias a Sandra Smester junto con conductores como Anette Cuburu, Laura G, William Valdés, entre otros, el público se ha quejado constantemente y aseguran que ya no es lo que era antes e incluso piden la salida de varios presentadores.

Tras varios meses de incertidumbre, ya comenzaron los cambios en VLA y el primero fue el despido de William Valdés, el joven conductor cubano que no era del agrado de muchos y de quien incluso se decía que tuvo problemas con sus demás compañeros ya que al ser uno de los "protegidos" de Sandra Smester, tenía una actitud nefasta e intocable.

Ahora, tras unas semanas de que William Valdés anunciara su salida del programa en medio de la polémica, se ha filtrado la verdadera razón por la que lo corrieron de Venga La Alegría y posiblemente hasta de TV Azteca. Aquí los detalles.

De acuerdo con TV Notas, William Valdés, conductor de Venga La Alegría, habría sido despedido por un pleito pasional entre él y el nuevo director de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, ya que habían compartido al mismo hombre.

Recordemos que actualmente, Adrián Ortega se encuentra en una batalla legal por la herencia que dejó Alberto Ciurana, su expareja y quien también tuviera ese mismo cargo en años anteriores antes de fallecer repentinamente de Covid-19.

Y es que, según lo que reveló también Javier Ceriani en su programa Chisme No Like, William Valdés y Alberto Ciurana mantuvieron una relación muy "cercana" en 2018 e incluso el fallecido director de contenidos, se llevó al presentador cubano al mundial de Rusia de 2018; lo mantenía en lujosos hoteles junto con todo el equipo de Telemundo que iba con ellos.

Asimismo, Javier Ceriani arremetió contra William Valdés por sus "malas prácticas" para entrar a la televisión y al mundo del entretenimiento, ya que hizo la "operación colchón", pero ¿qué es esto?.

La operación colchón hace referencia a cuando una persona se involucra sexual e íntimamente con otra para conseguir subir de puesto laboral.

En el caso de William Valdés, pudo haber mantenido una relación sentimental con Alberto Ciurana solo para estar al frente del matutino de Venga La Alegría, sin embargo, Javier Ceriani asegura que el presentador cubano ha hecho eso en todas las televisoras que ha estado, desde Telemundo, Univisión, TV Azteca, etc.

En una entrevista para el canal de Youtube de Ana María Alvarado, Javier Ceriani de nueva cuenta arremetió contra William Valdés y además, la conocida periodista de espectáculos reveló nuevos detalles acerca de su despido de Venga La Alegría.

El polémico conductor de Chisme No Like confirmó que el le conoce todo a William Valdés y afirma que es un joven que está perdido; argumentó de nueva cuenta las "mañas" con las que logró entrar a la televisión y aseguró que todo el mundo sabe de eso.

"Yo le conozco todo a William, la 'primera dama de la televisión' le decían en Miami, yo no lo digo... Digamos que es algo que se sabe, cómo accedió William al mundo de la televisión, que venga a decirme a mí mentiroso, es de una ironía total, un chico que está perdido y tuvo problemas por eso lo echaron de los cuatro morning show más importantes".

Por otro lado, Ana María Alvarado reveló que tuvo contacto con una persona que trabajaba con William Valdés en VLA y le comentó que el presentador era poco profesional, pues iba cuando quería al matutino y cuando no, ni siquiera avisaba, simplemente no asistía, por lo que esa también fue una razón para que la producción del matutino y la dirección general de TV Azteca decidieran despedirlo.

"Justo hablaba hoy en la mañana con una persona que trabajaba con él y me dijo que al final, ya simplemente no iba, que cuando no quería no le avisaba a la producción y no iba, eso no es ser profesional"