¿Camilo y Evaluna se divorcian? Revelan fuerte crisis matrimonial por polémica razón

Camilo y Evaluna son una de las parejas más reconocidas a nivel internacional, y es que su relación ha traspasado fronteras por la manera en la que ambos se tratan y se llevan. Sin rmbargo, ahora las alarmas se han encendido porque supuestamente los cantantes están pasando por una fuerte crisis matrimonial.

Fue apenas en 2021 que la pareja anunció la llegada de su primer hijo a tan solo un año de haber contraído matrimonio, sin embargo, ambos aseguraron que Índigo, nombre de la pequeña, llegó a darle mucho más sentido a su relación y expresaron el amor infinito que sienten por su primogénita. Aquí los detalles del posible "divorcio" entre Evaluna y Camilo.

¿Camilo y Evaluna se divorcian? Revelan razón de su crisis matrimonial

De acuerdo con una fuente cercana a la familia Montaner, Evaluna y Camilo han tenido constantes peleas debido a un supuesto "vicio" de la hija más pequeña de Ricardo Montaner, la cual ha llevado al matrimonio a caer en una crisis de la cual aún no ven la salida.

Camilo se peleó con Evaluna Montaner debido a que ninguno de los dos es organizado pero, el vicio por acumular compras que tiene su esposa, habría sido el detonante que provocó la discusión.

Cabe mencionar que de ser cierto, también se confirmaría lo que dijo Mau Montaner en la serie que la familia acaba de publicar en Disney Plus, pues comentó que Camilo y su hermana Evaluna son acumuladores, es decir, guardan cosas que ya no necesitan, pero que se niegan a sacarlas de su casa. Lo más curioso es que la esposa de Mau, Sara Escobar, coincidió con la observación ante las cámaras

Pero ahí no queda todo, pues parece que la joven pareja también ha discutido por temas relacionados con su hija, como la idea de revelar su rostro o no. Aunque, hasta el momento, la decisión de ambos es no hacerlo, en noviembre un paparazzi consiguió tomar algunas fotos de la menor en un aeropuerto en Miami.

Camilo y Evaluna pasan la Navidad juntos en familia

Cabe mencionar que esta información no está del todo confirmada aún y hasta el momento todo son rumores. De hecho, esta teoría sería desmentida en tan solo unos días y es que de acuerdo con la última publicación del intérprete de "Vida de rico", tanto él como Evaluna e Índigo pasaron juntos la Navidad y estuvieron muy felices, pues es la primera que pasan con su primer hijo.

El momento quedó grabado en un vídeo que subió Camilo a su cuenta de Instagram en el que publicó lo siguiente: "Primera navidad con 6 medias", haciendo referencia a que ya eran seis los calcetines que recibían esta fecha pues su bebé ya estaba con ellos.