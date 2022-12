QATAR.— Mariazel, es otra de las conductoras de TV que se encuentra en Qatar debido a la Copa del Mundo 2022. Si bien la presentadora de TUDN viajó a dicho lugar por trabajo, también ha podido tomarse algunos ratos libres para disfrutar del dicho país, aunque no imaginó que mientras lo hacía tendría "problemas", pues a través de unos clips, la presentadora dio a conocer que la policía le pidió no usar bikini en una playa de Qatar.

Policía le pide a Mariazel no usar bikini en playa de Qatar, ¿la detuvieron?

A través de sus historias de Instagram, Mariazel Olle Casals contó lo "raro" que fue cuando las autoridades del país sede del Mundial Qatar 2022 le pidieron vestirse de una manera "adecuada" en un playa que estaba prácticamente vacía.

La conductora de TUDN, en una primera publicación presumió estar en una playa de nombre Simaisma Al-Khor, por lo que se le veía luciendo un traje de baño negro. Sin embargo, la también presentadora de "Me caigo de risa" no imaginó que eso le traería complicaciones.

En un segundo vídeo, Mariazel vestida con una playera y short negro relató que mientras se encontraba en la playa disfrutando del sol y el mar, fue interrumpida por policías de Qatar.

La exganadora del reality "Inseparables" informó que los policías le pidieron vestirse, ya que está prohibido usar bikini.

"No grabé en el momento, por respeto a los oficiales... Ustedes han visto que he podido andar en shorts y que las turistas andan como quieren en la zona donde hay más ambiente de Mundial y paseando por Qatar; sin embargo, en esta playa, que como les decía, no hay nadie y fue la más cercana que nosotros encontramos, ahorita llegó un oficial muy amable, súper respetuoso, pero sí a decirnos que no se podía (usar bikini), que si nos podíamos vestir. Eso hicimos y ya, se fue, raro, pero así son las reglas", explicó la conductora de TUDN.

¿Por qué Mariazel no pudo usar bikini en una playa de Qatar?

En otro vídeo, la integrante de "Me caigo de risa" admitió que la policía de Qatar solo cumplió con su deber, pues Mariazel admitió que estaba en una playa que no era turística, por lo que las reglas son más estrictas y conservadoras en dicha zona.

"Tuvo sentido lo que pasó, porque estamos en una playa local, los demás están en las playas turísticas. Nosotros estamos aquí, porque pusimos playa más cercana y nos apareció esta. Entiendo que nos hayan dicho que aquí no se puede usar traje de baño", comentó Mariazel.

Luego de lo sucedido en otra grabación, la presentadora de TV mencionó que ahora valorará más la libertad que hay en México.

“Entiendo qué nos hayan dicho aquí que no se podía estar en traje de baño, es extraño… Pero son las reglas y hay que acatarlas y valorar también la libertad que tenemos al menos en ese sentido”, finalizó la conductora.

Mariazel relata como un policía de Qatar le dijo que no podía estar en bikini en la playa pic.twitter.com/hglhFfcgXQ — Lo + viral (@VideosVirales69) December 3, 2022

Cabe destacar que en ese país el tema de la vestimenta de las mujeres es muy puntual, por lo que las turistas tienen que respetar que en algunas zonas no se pueden usar cierto tipo de prendas.

Te puede interesar: Mariazel de "Me caigo de risa", antes y después del accidente que le cambió la cara