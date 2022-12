“Black Panther: Wakanda Forever”: Chan Lupita se abre éxito con poema en lengua maya

Se acaba el año y al hacer un recuento de las personas nacidas en Yucatán que triunfaron en el mundo, tímidamente aparece el nombre de Guadalupe de Jesús Chan Poot, mejor conocida como Chan Lupita.

De 33 años y originaria de Tabi, comisaría de Sotuta, Chan Lupita participó en la banda sonora de la película “Black Panther: Wakanda Forever” con un poema en lengua maya.

“Todo lo que estoy viviendo es muy emocionante y muy emotivo porque a raíz de ello las personas me dicen: ‘oye, qué bueno que le están dando valor a la lengua maya’. Siento que eso será un plus: que más gente se interese por aprenderla, hablarla y amarla”, comenta la entrevistada.

Chan Lupita, quien actualmente es funcionaria de Cultura en el Ayuntamiento de Sotuta, llegó a “Wakanda Forever” gracias a su amistad con el rapero Pat Boy, quien también participa en la película.

Su amistad con Pat Boy es de apenas ocho meses, aunque Chan Lupita sabía de él por sus canciones que, en algunos casos, descargaba para enseñárselos a sus estudiantes de lengua maya.

“Mis alumnos se quedaban fascinados y me decían: ‘maestra ¿por qué no rapea con Pat Boy?’ Y yo les decía: ‘Ay, no. Cómo voy a rapear’”. Así empezó a tener contacto con el rapero hasta que se conocieron en persona y entablaron una amistad.