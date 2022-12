''El Costeño'' denuncia discriminación en famoso hotel de Acapulco (VÍDEO)

Javier Carranza, el comediante mexicano conocido como "El Costeño", reportó a través de redes sociales que fue víctima de discriminación en el Hotel Dreams Acapulco Resort. Resulta que el humorista compartió con sus seguidores, a través de Instagram, la desagradable experiencia: debido a que le negaron el servicio y la atención en uno de los restaurantes del lugar. Aquí los detalles.

¿Qué le pasó a "El Costeño" en Acapulco y por qué lo discriminaron?

Cabe destacar que "El Costeño" se encuentra en su tierra, ya que está ofreciendo un show nocturno junto con el también comediante Edson Zúñiga Flores ("El Norteño"). De acuerdo con el relato, el famoso acudió al restaurante, una visita que realiza cada que va a la región, sin embargo, no lo dejaron pasar.

A pesar de que Carranza agradeció a los turistas que visitan la zona, externó que le negaron el acceso porque sólo permiten pasar a huéspedes.

"Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer", dijo.

A pesar de que intentó reservar una habitación, también le comentaron que no había cuartos.

"No nos dejaron entrar hemos sido objeto de discriminación, una muchacha de nombre Karina me dijo que no hay desayuno y yo le dije que sí hay desayuno y sí hay buffet yo lo estoy viendo, pero prácticamente me han corrido del hotel Dreams de Acapulco", agregó.

Finalmente, el comediante solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y mandó un mensaje a sus seguidores.

"Profeco ahí te encargo. Paisanos, amigos propios, extraños estoy en el Dream... Les mando un abrazo, voy a ver si puedo ver al gerente y a ver si me pueden vender un bolillo".

El famoso reiteró que no es la primera vez que visita el hotel, sin embargo, comentó durante una transmisión en vivo: que se iba con tristeza, hambre y pena. Tras el video grabado, el comediante posteó otro clip en el que contó: el personal del Hotel Las Brisas lo llamó para que desayunara en sus instalaciones, asimismo compartió las vistas de la playa.

"El bella vista del Hotel Las Brisas tiene un lugar para nosotros los acapulqueños cáiganle para acá", mencionó.

Hasta el momento, el Hotel Dreams no se ha pronunciado.