Dispatch revela fotos de Lee Jong Suk y IU; agencias confirman que están saliendo

El 31 de diciembre, el medio Dispatch informó que dos estrellas de la televisión en Corea del Sur tenían una relación romántica y habían sido captados en una cita en Japón y reveló fotos que mostraban a Lee Jong Suk y IU en el aeropuerto.

Según Dispatch, los dos se conocieron en “Inkigayo” hace 10 años y, con el tiempo, su amistad se convirtió en romance. Además, los internautas rápidamente viralizaron las palabras del actor, en la que mencionó estar enamorado durante una entrega de premios; por lo que el anuncio del medio hizo eco sobre si era una confirmación de su relación con la también cantante.

“Tuve muchas preocupaciones, miedos y angustias después de terminar el servicio militar, pero hubo una persona que me ayudó a pensar positivo y a ir en una buena dirección. Quiero aprovechar este momento para decirte que me has gustado mucho, muchísimo durante mucho tiempo, y te respeto mucho", declaró el actor durante la ceremonia.

Luego de que las fotos en el aeropuerto fueran reveladas, la agencia de Lee Jong Suk, High Zium Studio, respondió al informe diciendo: “Actualmente estamos en medio de verificar si es cierto”. Más tarde confirmó la noticia:

"Esta es una declaración oficial sobre el artículo exclusivo sobre el actor Lee Jong Suk. El actor Lee Jong Suk y IU recientemente pasaron de ser conocidos cercanos a ser una pareja y mantienen una relación seria. Muestren mucho apoyo para que puedan continuar con su hermosa relación", comunicó la agencia.

Al parecer, la pareja lleva al menos cuatro meses de una relación formal, lo que rápidamente generó reacciones entre los seguidores de los dramas coreanos.