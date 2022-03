Adamari López y Toni Costa,  juntos en la península de Yucatán con su hija (FOTOS)

MÉXICO.- Cuando ocurre una separación, el proceso no siempre finaliza en malos términos y Adamari López y Toni Costa son un ejemplo, pues ambos demostraron que conviven con armonía. Este fin de semana compartieron momentos y fotografías desde Cancún, en donde celebraron el cumpleaños número 7 de su hija, Alaïa.

La emotiva felicitación de Adamari López a su hija desde Cancún

Adamari López no dejó de compartir fotografías de la celebración en el hotel de Nickelodeon de la Riviera Maya, en donde se veía la increíble decoración. La también conductora conmovió con un mensaje en sus redes sociales.

“Mi princesa Alaïa, hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres…”, escribió.

"Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes. Quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos. Mi princesa, te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado”, finalizó.

Toni Costa celebra a su hija en Cancún

En sus clips compartió diferentes momentos de la fiesta. Toni Costa tampoco se quedó atrás. A través de sus historias de Instagram contó cómo fue su llegada a Cancún.

“El agua está congelada y no se va a meter nadie, pero el hotel es espectacular por dentro, es un sueño”, explicó el bailarín.

También compartió un conmovedor vídeo.

Ambos dejaron claro que disfrutaron celebrar juntos a su hija.