¿Thalía se pasó de bótox? La comparan con Lyn May. (Megamedia).

EE.UU.— Thalía es considerada como una de las mexicanas más hermosura, sobre todo ahora que a sus 50 años de edad luce envidiablemente joven. Sin embargo, la cantante habría quedado "evidenciada" de que su espectacular figura y rostro no solo se deben al ejercicio y una adecuada alimentación como presume. La intérprete de "Arrasando" ha desatado la crítica e incluso la comparación con Lyn May, luego de que internautas aseguraran que "se pasó con el botox".

Thalía ''abusa'' del bótox, la comparan con Lyn May tras presumir su "nuevo" rostro

Tras compartir una publicación en redes sociales, la actriz de "María Mercedes" de inmediato generó las comparaciones con la vedette Lyn May, quien como muchos saben su rostro sufrió una deformación luego de quese sometió a un tratamiento estético que resultó engañoso.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Thalía compartió una fotografía en la que se dejó ver con un look deportivo, pues presumió estar haciendo ejercicio para mantenerse radiante como de costumbre. En la imagen, la cantante se muestra en el gimnasio de su casa en compañía de su perro doberman, pero es su rostro el que se robó las miradas y desató una ola de comentarios.

"No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche", se puede leer en la descripción de la foto que muestra a una Thalía con un ""nuevo" rostro.

Sobre el por qué varios cibernautas señalaron que la cantante abuso del bótox es porque en la foto además de que su cara luce hinchada y muy diferente a lo habitual, también es muy llamativo el hecho de que ni siquiera puede abrir los ojos.

Pese a las críticas, la intérprete de "No me acuerdo" no ha emitido comentario alguno del por qué su rostro luce "deforme".