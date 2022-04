Carlos Rivera le dedica función a Hiromi, su exnovia, y Cynthia Rodríguez estaba presente (VÍDEO)

Carlos Rivera dio su última función en la obra "José, el Soñador" para dedicarse de lleno a sus proyectos musicales y personales, sin embargo, pasó "la estafeta" a Kalima, con quien también también compartió el escenario pues interpretaba a "Faraón" dentro de la misma obra.

La despedida de Carlos Rivera fue muy emotiva, pues además de haber llegado a las 50 representaciones, el exintegrante de "La Academia" decidió agradecer y recordar a todas las personas que lo han inspirado para ser la persona y artista que es hoy en día.

Sin embargo, dentro de esos agradecimientos mencionó a Lola Cortés, la polémica jueza de hierro del reality de música en TV Azteca, y a Hiromi, quien fuera su novia y que, desafortunadamente, perdió la vida junto con su bebé luego de dar a luz.

Cabe mencionar, que no sólo le dedicó palabras a su exnovia, sino que también gritó por todo lo alto el amor que le tiene a Cynthia Rodríguez, su pareja actual y con quien ya lleva más de 8 años de relación.

“Quiero agradecer a la compañía que es extraordinaria, al productor Gou por permitirme soñar, pero sobre todo a los que me inspiraron como Lola Cortés, a Morris Gilbert que me dio mi primera oportunidad en teatro, a Hiromi que fue la que me llevó a ver esas funciones de José y fue cuando surgió este amor por el teatro y al amor de mi vida Cynthia Rodríguez, que siempre me inspira a cumplir todos mis sueños. te amo”, afirmó Rivera

Así fue la relación de Carlos Rivera y Hiromi en La Academia

Carlos Rivera y Hiromi mantuvieron una relación que inició en la tercera temporada de La Academia, reality show del que Carlos salió triunfador. Con el tiempo, el intérprete decidió terminar la relación y cada uno continuó con sus carreras.

Hiromi Hayakawa falleció el 27 de septiembre de 2018 a los 34 años, debido a complicaciones en su embarazo, su bebé estaba planeada para nacer el 10 de octubre, sin embargo la cantante tuvo que ser ingresada de emergencia en el hospital y tristemente ninguna logró sobrevivir.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren tener hijos

Actualmente, Carlos Rivera mantiene una relación con Cynthia Rodríguez y viven juntos, además, en varias ocasiones han comentado que les encantaría convertirse en papás muy pronto, pues la conductora de Venga la Alegría sueña con ser mamá.