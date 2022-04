Kunno, tiktoker mexicano, es arrestado en París por grabar en un lugar prohibido

Kunno es uno de los influencers más polémicos y actualmente se encuentra presumiendo el viaje que hizo a Francia, sin embargo, en días pasados, vivió un incómodo momento luego de que fuera arrestado por las autoridades francesas mientras paseaba por las calles de la ciudad de amor. Esto es lo que sabemos al respecto.

¿Por qué arrestaron a Kunno en París?

Kunno intentaba grabar un TikTok cuando las autoridades se acercaron a él para arrestarlo, pues estaba en una zona no permitida de la torre, lo cual se castiga con la cárcel. Sin embargo, los policías dejaron ir al influencer en cuestión de minutos no sin antes advertirle que no tendría una segunda oportunidad.

El propio Kunno habría hablado de esta experiencia en sus redes sociales, donde reveló que por un momento sí pensó que pasaría varios días en la cárcel, afortunadamente el haber sido turista lo salvo de ir a prisión.

Kunno revela que necesita una limpia

Sin embargo, este no es el único incidente que vivió, pues también contó que la aerolínea en la que viajó perdió su equipaje. Para colmo, el novio del influencer sufrió un robó del que resultó muy golpeado, lo que ocasionó que expresara lo mucho que necesitaba una "limpia" para terminar con su racha de mala suerte.