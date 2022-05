Así fue la boda de Mara Patricia Castañeda, exesposa de Vicente Fernández Jr. (FOTO)

Comparta este artículo

Mara Patricia Castañeda celebró su boda con Ivan Martínez el pasado 30 de abril de 2022. En redes sociales se viralizó una fotografía del emotivo momento. La conductora, quien es exesposa de Vicente Fernández Jr, se casó por segunda ocasión a los 56 años de edad. Esto es lo que sabemos de la celebración.

Filtran FOTO de la boda de Mara Patricia Castañeda

Fue el mismo Ivan Martínez, ahora esposo de la reconocida conductora, quien publicó en sus redes sociales una foto de la boda y en la descripción agregó un emoji de corazón.

En la imagen, se puede apreciar a Mara Patricia Castañeda con un vestido color blanco marfil y un ramo de flores con tonos blancos y rosas, mismas que también adornan su cabello. Por su parte, Iván, está utilizando un traje en color negro con una camiseta color blanco. Ambos se ven sumamente felices de estar iniciando esta nueva etapa en su vida.

Asimismo, Televisa, empresa donde trabaja la periodista, a través del programa "Cuéntamelo Ya" también hicieron oficial el anuncio de la boda de Mara Patricia Castañeda con Iván Martínez y compartieron la misma fotografía con el siguiente mensaje:

“Televisa Espectáculos comparte y se une a la felicidad de Mara Patricia Castañeda e Iván Martínez!!..5 años de novios!! 2 de compromiso!! Una unión para toda la vida desde el 30 de abril 2022!!”.

¿Quién es el esposo de Mara Patricia Castañeda?

Iván Martínez Urbina es el nombre completo del esposo de Mara Patricia Castañeda. Según información en rede sociales es un conocido empresario con el que lleva más de 5 años de noviazgo.

Fue en agosto de 2017 que la pareja se mostró ante los medios de comunicación, sin embargo, fue hasta el 2018 cuando Mara Patricia Castañeda habló sobre su relación en un programa de espectáculos.

"Estoy muy feliz, plena, somos muy parecidos... Estoy muy contenta con él y espero que así sigamos”, explicó en este entonces.

Asimismo, en 2019 ofreció una entrevista para TV Notas en la que describía cómo era su relación con Iván Martínez y reveló cuánto llevaban juntos así como todas las cualidades de su pareja y lo que ella esperaba de su romance.

"Llevo dos años y cinco meses con mi actual pareja Iván Martínez, quien me gusta porque me hace reír mucho, compartimos gustos similares; además de que es un hombre impecable y honesto. Soy una mujer que es fiel, con principios y que no me gusta la mentira”, dijo Castañeda

Luego de 8 meses, en julio de 2020 mientras ocurría la pandemia de Covid-19, Mara Patricia Castañeda reveló que se casaría con Iván Martínez, pues el empresario le habría dado un anillo de compromiso durante un viaje a Tulum, Quintana Roo.

“Hoy me entregaron el anillo de compromiso, en este lugar tan bonito, tan rodeado de la naturaleza. Estoy muy feliz, muy contenta. Gracias Pichín, te amo, jamás me lo hubiera imaginado”.

¿Por qué se divorció Mara Patricia Castañeda de Vicente Fernández Jr.?

Pese a que tanto Vicente Fernández Jr como Mara Patricia Castañeda aseguraron que su divorcio había sido voluntario por ambas partes y terminaron en las mejores condiciones, varias versiones señalan que la presentadora era espiada en su propia casa, pues su marido, temía que le fuera infiel. Esto lo confirmó Daniel Bisogno en el programa "Ventaneando", pues comentó que la Procuraduría General de la República revisó el departamento de Mara Patricia Castañeda y presuntamente encontraron el equipo con el que era vigilada.

Cabe mencionar que usuarios en su momento aseguraban que el primogénito del Charro de Huentitán había quedado paranóico a causa del secuestro que sufrió hace mucho tiempo y por el cual le cortaron los dedos. Esta sería la razón por la que según quería "controlar" a su entonces esposa y lo que habría llevado a Mara Patricia Castañeda a pedir el divorcio con Vicente Fernández Jr.