CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros y a la audiencia del programa "Hoy" tras anunciar que será mamá, pues se encuentra a la espera de la llegada de su primer bebé. La conductora de 35 años también compartió esta gran noticia a través de redes sociales y fue ahí donde agradeció al papá de su hijo por todo el cariño que le ha brindado. Sin embargo, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez solo mencionó el nombre de su pareja, esto desató la curiosidad... Esto es lo que sabemos de él.

¿Quién es el papá del hijo de Andrea Escalona? Así luce Marco

Fue en la transmisión del matutino "Hoy", del miércoles 22 de junio, que Andrea Escalona confirmó que tiene 13 semanas de embarazo, y aunque en el emotivo anunció, la presentadora de TV dio detalles de su estado de gestación, sobre el padre de su primer hijo simplemente se refirió a él como "Marquiño".

De igual modo, en su cuenta de Instagram solo lo mencionó y le agradeció, además de señalar que será "un gran papá".

Pero Flor Rubio compartió algunos detalles sobre la persona que sostiene una relación con la presentadora del programa matutino de Televisa.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, Marco es un empresario originario de Acapulco. Andrea Escalona lo habría conocido mediante Galilea Montijo, pues el joven trabaja al lado de Fernando Reina Iglesias (esposo de la tapatía) en Guerrero.

También es amante de los deportes como el surf y ciclismo, disciplina que aparentemente practica.

Flor indicó que Andrea y Marco sostendrían una relación sentimental desde hace 10 u 11 meses, y este romance habría ayudado a la conductora a salir adelante tras la muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez.

Aunque hasta el momento Andrea Escalona no ha compartido alguna fotografía en compañía de Marco, el rostro del padre de su primer hijo ha sido develado, pues en el vídeo presentado en el programa "Hoy" para anunciar el embarazo de 'Andy', se pudo ver parte del rostro de la pareja sentimental de la conductora.

Ahora solo resta esperar a que Andrea pronto comparta alguna emotiva sesión de fotos con su pareja.

Cabe destacar que la conductora de 35 años no está casada con Marco, y según rumores no hay planes de boda en puerta.

¿Por qué Andrea Escalona no muestra al papá de su primer hijo?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Escalona reveló que había iniciado una relación con un hombre llamado Marco que es ajeno al medio artístico. De igual modo, en aquella plática del 14 de enero de 2021, la conductora de "Hoy" contó la razón por la que no se dejaba ver con su novio ni tampoco compartía fotos o vídeos con él en redes sociales.

“Tengo un galán, no se dedica al medio... En el Kabbalah te dice que tus bendiciones no las enseñes tanto, consejo señora bonita, mucho mal de ojo en la vida y no es porque uno quiera, es la comadre que envidia lo que tienes o en el Instagram”, detalló Andrea.

Pero en aquella charla, Andrea destacó que lo más importante para ella era mantener su relación en privado: “Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas", explicó la presentadora sobre el porqué no muestra al padre de su bebé.