Penélope Menchaca rompe en llanto al revelar porque dejó México y ''Venga la Alegría''

TURQUÍA.— Penélope Menchaca fue una de las conductoras de "Venga la Alegría" que tuvo una repentina salida del matutino de TV Azteca. A diferencia de Cynthia Rodríguez, quien fue despedida con mucha emotividad, Penélope simplemente dejó de aparecer de un día para otro. Con lágrimas en el rostro ella misma reveló porque dejó "VLA" y México.

Fue el pasado mes de enero del año en curso que Penélope Menchaca dejó ''Venga la Alegría'', lo curioso de esto es que en el matutino no se habló de su ausencia. Sin embargo, tras varios meses de haberse ido sin "despedirse", ella misma reveló la razón por la que se fue.

Recordemos que Penélope Menchaca se encuentra en Turquía, conduciendo el programa 'El Poder del Amor', show en el que anteriormente estuvo Vanessa Claudio como presentadora. Y desde aquel reality, la también conductora de ''12 corazones'' se sinceró y sin poder contener el llanto reveló por qué dejó México y aceptó aquel trabajo en dicho país.

En una emisión del reality de citas a ciegas que conduce, Penélope con lágrimas en el rostro y la voz entrecortada, confesó que estando en Turquía podría estar más cerca de su hija, quien vive en Italia y está atravesando por un duro momento.

"Una de las razones por las que vine es porque mi hija vive en Italia. Mi hija está pasando por uno de los peores momentos que cualquier mamá puede pasar, de los peores", comentó la exintegrante de "Las nenas".

Si bien Penélope Menchaca no detalló la situación que está enfrentando su hija, indicó que esta segunda temporada de ''El Poder del Amor'' le ha permitido estar en constante comunicación con su hija, a diferencia de cuando estaba en "Venga la Alegría" que por la diferencia de horarios era un poco más complicado.

"Cuando empieza este programa, yo, ya sea en los cortes o cuando podía, le mandaba mensajes de 'cómo vas mi vida, qué está pasando', me mandaba fotos de ustedes, viéndolos en la pantalla de su computadora y me decía 'ay mami, por lo menos el estar viendo el programa me hace sentir mejor. Al menos al estar viendo el programa, hizo que se me olvidara por este momento de lo que estoy viviendo", explicó la conductora a los participantes del reality show.

"Me dieron la oportunidad a mí de hablar con mi hija y de no tener que estar llorando cada vez que hablamos por teléfono. Me dieron la oportunidad de que me contara 'son las 8 de la mañana y no han puesto el programa' o enojarse, entonces teníamos algo que platicar, teníamos algo qué comunicar y olvidarnos por un momento de este momento tan complicado que estamos viviendo. Gracias", añadió Penélope a modo de agradecimiento.

¿Qué problema tiene la hija de Penélope Menchaca?

Hasta el momento se desconoce si el problema que enfrenta la hija de Penélope Menchaca es de salud, económico u otra índole, pero podría estar relacionado con el hecho de haber convertido a la exconductora de "Venga la Alegría" en abuela.

En julio de 2020, Penélope celebró la noticia del nacimiento de su nieta, sin embargo, al anunciar esto también externó su tristeza, pues debido a la pandemia indicó que no conocería a la pequeña, ya que en aquel momento las fronteras habían cerrado y ella no podía viajar a Italia para ver a su hija Yania y a su nieta Olivia.

"Mi hija se embarazó, la vi cuando tenía tres meses de embarazo y por la pandemia no la vi más; ya nació la bebé, cumple un año de edad este mes y sólo la conozco en video... Nunca la he visto en persona ni he podido besarla o apapacharla, y no pinta muy claro para cuándo pueda ir a verla”, comentó Penélope Menchaca en entrevista para Shanik Berman.