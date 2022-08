ESPAÑA.— Luis Miguel y su presunta relación sentimental con Paloma Cuevas, sigue dando de qué hablar, pues el exesposo de la española, Enrique Ponce, quien se jactaba de ser amigo del cantante se habría pronunciado al respecto. De acuerdo con gente cercano al torero, el ahora ex amigo del intérprete de "Te necesito" está muy molesto y ha dejado en claro lo que piensa sobre este "triángulo amoroso".

Exesposo de Paloma Cuevas arremete contra Luis Miguel

TV Notas habría contactado a personas cercanas a Enrique Ponce, exesposo de Paloma Cuevas, la presunta nueva novia de Luis Miguel, y de este modo se ha revelado que el torero de 50 años de edad está muy enojado de saber que entre Luis Miguel y su exesposa hay una relación amorosa.

Si bien desde hace dos años, cuando Ponce se divorció de Paloma, también se acabó la amistad con "El Sol de México", eso no ha evitado que considere "una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel", además de que se siente "ofendido".

No obstante, es importante señalar que el torero le fue infiel a su esposa con una joven española de 22 años llamada Ana Soria, quien es estudiante de derecho.

“Que andar con las mujeres o ex mujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una bajeza, una falta de código de honor, de clase, que Luis Miguel ande saliendo con su ex y se dejen ver juntos paseando”, externó una supuesta fuente cercana al español.

Aunque los españoles desde hace un par de años se divorciaron, según el anónimo entrevistado, Ponce sospecha que desde hace tiempo entre la española de 49 años de edad y 'Micky' ya había alguna atracción. Además, la diseñadora y el cantante se conocen desde niños, gracias al medio taurino.

Luis Miguel solo estaría saliendo con Paloma Cuevas por interés

La supuesta fuente cercana también comentó que Luis Miguel solo estaría saliendo con Paloma Cuevas por interés, ya que a muchos se les ha hecho extraño que el cantante de pronto esté frecuentando a la empresaria en plan romántico, pues no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido.

Si bien la diseñadora española es guapa y con mucha clase, no es tan joven como las otras conquistas del cantante, además Paloma tiene dos hijas, y como es bien sabido, el intérprete de "Decídete" no tiene un buen historial en cuanto a la paternidad (incluso lleva años sin ver a sus hijos).

“Aunque es guapísima y con mucha clase... no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido... Paloma aparte tiene dos hijas. Imagínate, si Luis Miguel no ha visto por sus hijos, ¿crees que podría hacerlo por los ajenos?... Temen que sea por interés material de Luis Miguel”, detalló el entrevistado.

El anónimo también señaló que la gente cercana a la empresaria española piensa que 'Micky' estaría considerando pedir ayuda a Paloma Cuevas, pues aunque Luis Miguel recibió 100 millones de pesos por su bioserie, no ha logrado recuperarse económicamente.

Asimismo, no ha sacado nuevos temas, ni ha dado conciertos y ha estado lleno de demandas laborales. No se sabe bien cómo puede mantener un nivel de vida como el que está acostumbrado sin ingresos, además de que el tema de las adicciones y sus enfermedades también lo han arruinado.

Luis Miguel se deja ver muy contento con Paloma Cuevas

Luego de que se diera a conocer que Luis Miguel viajó a España para visitar a su comadre Paloma Cuevas, con quien presuntamente sostendría una relación sentimental, la pareja ha sido captada en distintas ocasiones.

Recientemente, fueron vistos juntos en un restaurante chino de un hotel en Madrid.

Asimismo, el cantante se la pasa en la finca de Paloma Cuevas y aunque los amigos de ella no pueden asegurar que 'Micky' y la española ya son pareja, sí están enterados de que han tenido varias citas.

Finalmente, la supuesta fuente cercana indicó que la empresaria española han dicho que a ella no le gusta que especulen con su vida, pero desde que se destapó sobre la posible relación con Luis Miguel es lo único que se ha hecho, pues hasta el momento no ha confirmado su relación, pero ya son varias veces que han sido captados juntos.