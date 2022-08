¿Anna Ferro se casó con Fernando del Solar por interés? Revelan la verdad sobre su boda

La muerte de Fernando del Solar ha causado gran controversia, y ahora, luego de que se filtrara el supuesto testamento del conductor, también se ha dado a conocer el verdadero motivo de su boda con Anna Ferro en marzo de este año.

Cabe mencionar que el pleito por la herencia y los bienes de Fernando del Solar entre su viuda e Ingrid Coronado, su expareja y madre de sus hijos, no ha terminado y entre ambas se han respondido en varias ocasiones, sin embargo, la exconductora de TV Azteca ha asegurado que todo lo va a resolver por la vía legal y no por los medios como Anna Ferro, esposa de Fernando del Solar lo ha hecho.

Revelan el verdadero motivo de la boda entre Fernando del Solar y Anna Ferro

Fue la periodista Angélica Palacios quien dio a conocer parte de lo que decía el supuesto testamento de Fernando del Solar en el que se habría revelado que cuando Anna Ferro se casó con él, habrían firmado un acuerdo de matrimonio en el que el conductor argentino habría dejado la mitad de una propiedad a su ahora viuda.

Fernando del Solar también habría dejado esta solicitud dentro de su testamento con la finalidad de no dejar desprotegida a su esposa, Anna Ferro.

"Se está filtrando que Fernando del Solar en su contrato de matrimonio con Anna Ferro había especificado, y también lo hizo en su testamento, que Anna Ferro tendría el 50% de una propiedad... no sabemos si la propiedad es la casa de Cuernavaca, esta información no la tiene Ingrid Coronado", comentó

Poco después de que Fernando del Solar murió se dio a conocer que Anna Ferro estaba peleando por una propiedad que supuestamente él le dejó, sin embargo, los encargados de la herencia del conductor le dijeron que todos los bienes que Fer del Solar dejó, habían sido para sus hijos. Sin embargo, la viuda continuó argumentando que su esposo había querido que la casa en la que vivían se le quedara a su hija, pues esa había sido su última voluntad. Los especialistas al no tener evidencia de eso, le dijeron que estaba equivocada y que no le podían dar más información porque ella no era nadie para preguntar nada sobre ese tema.

Ahora, se da revelado que posiblemente se abrirá un nuevo expediente por la vía legal para revisar de manera detallada el testamento de Fernando del Solar pues posiblemente Anna Ferro lo había "presionado" para casarse y no dejarla desprotegida si fallecía.

"Que justamente se va a abrir otro expediente para ver el testamento, que fue lo que dejó por escrito Fernando, fue lo que señaló, incluso, recién que había fallecido Fernando, le comentaron a Anna en una conferencia de prensa, 'oye pero lo bueno es que Fernando se casó contigo porque quería dejarte protegida' y Anna Ferro dice 'sí, así es'", comentó Palacios.

De acuerdo a la periodista, entre los trascendidos existe la teoría de que Fernando se animó a casarse de último momento por ésta razón.

"¿A qué protección se refería Anna Ferro? ¿A esa casa?, las dudas que surgen es ¿por qué se casaron de último momento, por qué Fernando ya lo sabía y quería cuidar a Anna? En este tema giran muchas especulaciones y se aplaude a Ingrid Coronado que se mantiene firme y apoyando a sus hijos... de que hay pleito, hay pleito, pero no se sabe qué va a suceder", finalizó.

¿Cuándo fue la boda de Fernando del Solar y Anna Ferro?

El 22 de maro de 2022, pocos meses antes morir, Fernando del Solar contrajo matrimonio con Anna Ferro en Cancún. La ceremonia fue sumamente privada e incluso ambos confirmaron que nadie de su familia asistió pues querían que fuera un momento muy íntimo. La exclusiva y las fotos de la boda las vendieron para una conocida revista de espectáculos y meses después ambos compartieron imágenes de ese emotivo momento en redes sociales.

"Finalmente, después de pedirle matrimonio... me casé con este bombón, Anna Ferro, en el mismísimo paraíso", comentó

Fernando y Anna se conocieron en una clase de yoga, en 2016, en la que ella era la maestra. Cuando en 2019 él tuvo una recaída por un cuadro de neumonía, ella fue su principal apoyo, y el argentino se lo reconoció a ella.

"Se la ha rifado, se la ha jugado conmigo, hemos tenido momentos increíbles, hemos tenido momentos nada qué ver con increíbles, siempre ha estado ahí", dijo

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, reveló que la propuesta de matrimonio y la boda la tomaron por sorpresa pues ninguno de los dos tenía planes de casarse.

Esto dice el testamento de Fernando del Solar ¿La casa de Ingrid Coronado es para Anna Ferro?

En el programa ''De Primera Mano'', revelaron que en el testamento de Fernando del Solar, éste habría pedido que la propiedad fuera dividida para que el 50% le tocará a Ingrid y a sus hijos y la otra mitad a su viuda. Asimismo, confirmaron el fideicomiso que la expareja creó para sus hijos, Luciano y Paolo; ahí entran los departamentos de los que cada quien se hacía cargo y que están a nombre de los niños.

"Hay que comentar que tanto Ingrid como Fernando crearon un fideicomiso para sus hijos y entonces, según me informan, Fernando en vida dio dos departamentos, uno a cada uno de sus hijos para que estuvieran tranquilos si él llegara a faltar, estos departamentos me dicen, los ponen en renta para obtener recursos para los hijos lo cual está en la normalidad"

También se dijo que Fernando Del Solar sí dejó un testamento en el que se especifica que a Anna Ferro le pertenece un 50 por ciento el departamento de Cuernavaca en el que el conductor pasó sus últimos días junto a la maestra de Yoga.

"En parte del fideicomiso también estaba incluido el departamento donde vivían Anna y Fernando, sin embargo, me han dicho que al parecer Fernando sí tenía un testamento, modificó el testamento, y en el testamento la mitad, de ese departamento, parece ser, le pertenece a Ingrid y a sus hijos, y la otra mitad se la dejó a Anna Ferro... Tengo entendido que al día de hoy Ingrid desconoce esta situación", explicó Lalo.

De igual modo, el periodista comentó que además de darse a conocer detalles del testamento de Fernando del Solar también han comenzado a difundirse documentos que demostrarían que el argentino siempre pagó a tiempo la pensión de sus hijos y se hizo cargo de sus gastos.

"Además del testamento, han empezado a salir muchos de los pagos que Fernando sí realizó, porque era una persona muy cuidadosa en cuanto a la manutención de sus hijos, para que no le levantaran falsos, entonces me dicen que hay documentos donde se demuestra que Fernando siempre pagó... lo que se desconocía es que existe el testamento donde al parecer el 50% es de Ingrid Coronado y de los hijos y el 50% de Anna Ferro", finalizó Carrillo.